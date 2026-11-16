เปิดวาร์ปความปัง! วันทองไร้ใจปล่อยภาพแรกทำถึงมาก พร้อมมัดรวมอีเวนต์ดาราที่ต้องไปเช็กอิน
มาแล้วจ้า! ภาพแรกและโปสเตอร์ของซีรีส์ฟอร์มยักษ์จาก TrueVisions NOW Original เรื่อง “วันทองไร้ใจ” ที่บอกเลยว่ากระแสตอบรับดีเวอร์ พล็อตเรื่องคือจึ้งมาก เมื่อนางเอกวรรณคดีไทยต้องมาเกิดใหม่แต่ดันต้องเจอกับชะตากรรมที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะเป็นหญิงสองใจ งานนี้เลยต้องสู้สุดชีวิตเพื่อหนีตายให้ได้
ความปังยังไม่หมด เพราะได้ผู้กำกับอย่าง ฐิติ สุทธิกุลพานิช และ วิรดา คูหาวันต์ มาคุมบังเหียน พร้อมขนทัพนักแสดงตัวตึงมาเพียบ ทั้ง เฌอปราง อารีย์กุล, จุง อาเชน, กระทิง ขุนณรงค์, ตาต้า ชาติชาย, เจน กุลจิราณัฐ และ แอน สิเรียม เตรียมปักหมุดรอชมได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. เริ่มวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ทาง TrueVisions NOW
สายช้อปสายกินเตรียมตัว
ใครที่ชอบเดินตลาดนัดต้องพุ่งตัวไปที่ “AumAum” ที่บุกมาจัดที่เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 1 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ขนร้านดังมามากกว่า 100 ร้าน แถมมีร้านของดาราเพียบ เช่น monster by Aum, ร้านครัวบ้านเอ ของเอ ศุภชัย, ตูมสนิทของมะตูม เตชินท์ และร้านบ้ายอ ของ มิกค์ ทองระย้า
ความพิเศษคือวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ จะมี อั้ม พัชราภา มาสร้างความบันเทิงแบบจุกๆ พร้อมด้วย นุ่น วรนุช โดยมี ดีเจมะตูม เตชินท์ และ หนิง ปณิตา รับหน้าที่เป็นพิธีกร บอกเลยว่างานนี้ทั้งฟินทั้งอิ่มแน่นอน
อัปเดตคอนเสิร์ตและนิทรรศการศิลปะ
สำหรับแฟนเพลง อัสนี-วสันต์ เตรียมฟินกับบันทึกการแสดง FAREWELL CONCERT “อยากจะย้ำชัดๆ ครั้งสุดท้าย” ทาง AIS PLAY เพียงสมัครแพ็กเกจ PLAY PASS ราคา 500 บาท (ไม่รวม VAT) จะได้รับ Exclusive Postcard ที่ทั้งคู่เขียนข้อความให้เป็นพิเศษ โดยรับได้ที่ AIS Shop สาขาที่ร่วมรายการ
ส่วนสายอาร์ตต้องจัด SVRN ศิลปินจากค่าย GLIIDE ที่จะเปิดตัวอัลบั้มเต็มชุดแรก “GALLERY I-SHAPED” พร้อมจัดนิทรรศการ “THE WORLD WITHIN : AN EXHIBITION” ในรูปแบบ Immersive Exhibition วันที่ 27 พฤศจิกายน ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก ใครอยากเข้างานต้องซื้อ SVRN EXCLUSIVE BOX SET ราคา 2,690 บาท ซึ่งจะเปิดขายในวันที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น. (จำกัด 1 กล่องต่อคน)
เห็นลิสต์งานแล้วบอกเลยว่าเงินในกระเป๋าสั่นไปหมด ใครจะไปงานไหนบ้างรีบจองด่วน!