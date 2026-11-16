ปังไม่ไหว! วิน เมธวิน กวาดรางวัล Asian Television Awards ครั้งที่ 31
ดีใจกับทาง GMMTV ด้วยจริงๆ เพราะล่าสุดหอบรางวัลจากเวที Asian Television Awards ครั้งที่ 31 กลับบ้านมาถึง 4 รางวัล ซึ่งเป็นงานที่มอบรางวัลให้กับผลงานโทรทัศน์ที่ยอดเยี่ยมในเอเชีย
รอบนี้ต้องยกสปอตไลท์ให้ วิน เมธวิน ที่ฮอตแบบฉุดไม่อยู่ เพราะคว้ามาได้ทั้งรางวัลจากผลงานซีรีส์และเพลง เรียกได้ว่าปังแบบคูณสอง ทำเอาทั้งตัวนักแสดงและทีมงานปลื้มปิติกันสุดๆ
ทางฝั่งต้นสังกัดก็ไม่ลืมขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตศิลปินและผลงานของ GMMTV มาโดยตลอด งานนี้บอกเลยว่าความปังยังไม่หยุดแค่นี้ เพราะยังมีรางวัลอื่นๆ รออยู่อีกเพียบแน่นอน
ใครว่าทางนี้จะหยุดแค่นี้ บอกเลยว่าเตรียมฉลองรอได้เลย!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก