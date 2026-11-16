สวยจึ้ง! เดียร์น่า ฟลีโป ในบทบาทพระนางภูมินทรลักษมีเทวีในชุดไทยจัดเต็ม
ยอมใจในความสวยของ เดียร์น่า ฟลีโป ที่ล่าสุดมาในลุคไทยโบราณแบบจัดเต็ม ทั้งเครื่องแต่งกายและศิราภรณ์ที่ประณีตสุดๆ โดยเดียร์น่ามารับบทเป็น พระนางภูมินทรลักษมีเทวี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนแห่ “ราชนารีแห่งศรีธรา” ในงานมหัศจรรย์สักการะ ศรีธราแห่งพนมรุ้ง
บอกเลยว่าอินเนอร์มาเต็มมาก ทั้งเมกอัพและเครื่องประดับคือส่งเสริมให้ดูสง่างามแบบสิบเต็มสิบ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ขอบคุณชาวบุรีรัมย์ทุกคนที่แวะมาเจอกันด้วยความน่ารัก
แน่นอนว่าพอภาพถูกปล่อยออกมา เพื่อนๆ ในวงการกับเหล่าแฟนคลับก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือ แห่คอมเมนต์ชมความจึ้งกันรัวๆ ทั้ง “โหหห คุณพี่” และ “สวยมากกก” ซึ่งเราเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าลุคนี้คือถูกต้องที่สุด!
ใครจะต้านความปังนี้ไหว?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก