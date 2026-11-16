ฟิลิปปินส์คว้าแชมป์ Eurovision Asia ครั้งแรกในไทย ส่วน 'มาง x ต้าห์อู๋' คว้าที่ 2 มาครอง
กรุงเทพมหานครสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัด Eurovision Asia เวทีประกวดเพลงระดับเอเชียครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งขนความอลังการและโปรดักชันระดับโลกมาไว้ที่นี่ ทำเอาแฟนเพลงทั่วเอเชียพูดถึงกันรัวๆ โดยมี วู้ดดี้-วุฒิธร และ ซินดี้-สิรินยา รับหน้าที่เป็นสองพิธีกรคู่หูที่มาสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวศิลปินตัวแทนจาก 11 ประเทศ ให้ลงมาจาก "รถตุ๊กตุ๊ก" ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทย เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมได้แบบถล่มทลาย
ประชันเสียงร้องจาก 11 ประเทศทั่วเอเชีย
บรรยากาศบนเวทีลุกเป็นไฟด้วยการโชว์พลังเสียงและแนวดนตรีที่หลากหลาย โดยเริ่มเปิดสนามด้วย Tóc Tiên จากเวียดนาม ในเพลง EM TIÊN ตามด้วย Monetrey จากกัมพูชา กับเพลง I Let You Go, Thinla จากลาว ในเพลง BAE, Beck จากมองโกเลีย กับเพลง Chamguigeer (Without You), Nyendra จากภูฏาน ในเพลง Lhayi Semo (The Angel) และ CARMELLE จากฟิลิปปินส์ ในเพลง Sobra-Sobra
ก่อนจะเข้าสู่ช่วงลุ้นระทึกต่อ มีการคั่นเวลาด้วยเกมพิเศษ “Who Wants To go to Burgas?” จากนั้นความมันส์ก็ดำเนินต่อด้วย Beatmosphere ตัวแทนจากบังกลาเทศ ในเพลง Tumi Ele ก่อนจะถึงช่วงที่คนไทยรอคอยที่สุด คือการปรากฏตัวของ MANG x DAOU (มาง และ ต้าห์อู๋) ตัวแทนประเทศไทยที่มาในเพลง “Aroma (กลิ่นราตรี)” ซึ่งโชว์นี้จัดเต็มทั้งการประสานเสียงที่ทรงพลังและการร่ายรำที่สง่างาม ถ่ายทอดความเป็นไทยออกมาได้วิจิตรจนสะกดสายตาผู้ชมทั่วโลก
ปิดท้ายการแข่งขันด้วยโชว์สุดเดือดจาก JUNHEE ตัวแทนเกาหลีใต้ ในเพลง DEEP DIVE, Pratik Himal Rai จากเนปาล ในเพลง Ananta Maya และ Aina Abdul จากมาเลเซีย ในเพลง Bluest Sky นอกจากนี้ยังมีโชว์พิเศษจาก เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ที่ขึ้นมาโชว์เพลง “ที่ชอบที่ชอบ (Grief Eaters)” ปลดปล่อยสกิลการร้องและอินเนอร์ระดับมาสเตอร์พีซจนสะกดคนทั้งฮอลล์และคนที่ดูผ่านหน้าจอ
บทสรุปผู้ชนะและเบื้องหลังความภูมิใจ
เมื่อถึงเวลาประกาศผล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของประเทศฟิลิปปินส์ โดย CARMELLE คว้าชัยไปได้ด้วยคะแนน 211 คะแนน ส่วนประเทศไทยโดย MANG x DAOU คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 มาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยคะแนน 170 คะแนน
ด้าน วู้ดดี้-วุฒิธร เผยความรู้สึกว่ายังตื่นเต้นและประทับใจไม่หายที่งานครั้งแรกนี้จัดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยยอมรับว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ ทั้งเรื่องการทำให้คนที่ไม่เคยดู Eurovision เข้าใจกติกา และการเชื่อมโยงผู้ชมจาก 11 ประเทศที่หลากหลายทางภาษา ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พร้อมทั้งขอบคุณทีมโปรดักชันชาวไทยที่ทุ่มเทฝ่าฟันอุปสรรคจนเนรมิตโชว์ระดับนี้ขึ้นมาได้ และชื่นชม ซินดี้ สิรินยา บิชอพ ว่าเป็นผู้หญิงที่มีครบทั้งพลัง ความจำ และสไตล์ โดยเขารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้น Eurovision ในเอเชียที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ
ความร่วมมือระดับอินเตอร์เนชั่นแนล
ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ S2O Productions ที่เนรมิตโปรดักชันใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมถ่ายทอดสดผ่านทาง ช่อง 3, แอปพลิเคชัน 3Plus และ YouTube: Eurovision Song Contest เพื่อยกระดับวงการเพลงเอเชียและสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ
สำหรับ Eurovision Song Contest Asia (ESCA) คือการแข่งขันเพลงระดับนานาชาติที่จำลองรูปแบบมาจาก Eurovision Song Contest โดยให้สถานีโทรทัศน์จากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกส่งตัวแทนประเทศเข้าแข่งขัน ซึ่งครั้งแรกนี้จัดโดย Voxovation ภายใต้ลิขสิทธิ์จาก European Broadcasting Union (EBU) โดยมี S2O Productions เป็นผู้ผลิต และช่อง 3 เป็นเจ้าภาพถ่ายทอดสด จัดขึ้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2026 ณ One Bangkok Forum กรุงเทพฯ