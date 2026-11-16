ส่อง 4 นักแสดง My Chef In Crime เมื่ออาหารกลายเป็นกุญแจไขคดี
My Chef In Crime เหตุเกิดที่คุณเชฟ พกความตื่นเต้นมาเต็มรูปแบบในซีรีส์สืบสวนสอบสวนที่ใช้เมนูอาหารเป็นตัวไขปริศนาคดีซับซ้อน ซึ่งเราจะได้เห็นการร่วมมือกันไขคดีที่ผสมผสานทั้งดรามาและความลุ้นระทึก โดยรับชมได้ทาง TrueVisions NOW ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 20.00 น.
นำทีมความปังด้วย เจฟ ซาเตอร์ ในบท 'เชฟชาญ' ซึ่งบทนี้ถือเป็นความท้าทายและมีมิติให้เจฟได้โชว์ฝีมือการแสดงแบบจัดเต็ม นอกจากงานแสดงที่พุ่งแรงแล้ว ในพาร์ทดนตรีก็ไม่แผ่ว เพราะเพิ่งเซ็นสัญญากับ Universal Music SEA ภายใต้การดูแลของ Universal Music Thailand ไปหมาดๆ
ฝั่งนางเอกคือ ณิชา ณัฏฐณิชา ที่มารับบทเป็น 'ร้อยตำรวจโทหญิง ลลิต' หรือ 'หมวดจี๊ด' ตำรวจสาวสุดแกร่งที่พร้อมกลับมาปล่อยของให้แฟนๆ ได้ว้าวกันอีกครั้ง และแอบกระซิบว่าณิชามีโปรเจกต์ซีรีส์แซฟฟิกเตรียมไว้ให้เราชมกันด้วยนะ
ส่วน จันจิ จันจิรา สลัดลุคสายเต้นในโซเชียลมาสวมบท 'พันตำรวจโทหญิง กุลสตรี' หรือ 'สารวัตรหญิง' ตำรวจสาวทรงพลังที่ยังคงความสวยมีเสน่ห์ จนโดนหนุ่มน้อยในเรื่องตามจีบ
ปิดท้ายด้วยนักแสดงน้องใหม่ไฟแรง แซม พฤฒิชัย ที่รับบทเป็น 'สิงหา' ซึ่งนอกจากจะน่ารักแล้วยังมีความสามารถรอบด้าน เพราะเป็นสมาชิกวง CIR*CRL จากค่าย M Choice Artist อีกด้วย
บอกเลยว่าพล็อตเรื่องที่เอาของกินมาผูกกับคดีแบบนี้คือล้ำมาก แถมแคสติ้งก็ดูลงตัวสุดๆ ใครสายสืบสวนห้ามพลาดเด็ดขาด!