เด่นคุณ สอบผ่านด่านแม่! นก จริยา เล่านาทีพระเอกหนุ่มบุกขอจีบลูกสาวตรงๆ
หวานเจี๊ยบ! พระเอกเด่นคุณ งามเนตร กำลังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกับ น้องจีนส์ จิรชยา ลูกสาวของคุณแม่นก จริยา แอนโฟเน่ ซึ่งทั้งคู่และคุณแม่เพิ่งออกมาเปิดใจถึงจุดเริ่มต้นความรักครั้งนี้
ทางด้านน้องจีนส์เล่าว่า ตอนแรกแทบไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจีบ เพราะเด่นคุณเริ่มจากการส่งลิงก์ตลกๆ มาให้ แถมยังคอยกดไลก์ให้ทุกโพสต์ในโซเชียล จนเริ่มรู้สึกว่ามันมีความผิดปกติบางอย่าง ถึงได้เริ่มคุยกันมากขึ้น และพบว่าเด่นคุณเป็นคนน่ารัก จริงใจ ให้เกียรติ แถมยังมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกัน ทั้งเรื่องชอบออกกำลังกายและรักสุนัข ความสัมพันธ์เลยค่อยๆ พัฒนาจนตกลงเปิดเผยกันแบบธรรมชาติ
ส่วนคุณแม่นก จริยา ก็เล่าโมเมนต์สุดเอ็นดูว่า เด่นคุณเดินเข้ามาขออนุญาตตรงๆ เลยว่าอยากจีบและขอดูแลลูกสาว ซึ่งตอนแรกคุณแม่ก็มีทำเป็นสะบัดบ๊อบใส่แบบขำๆ เพราะไม่คิดว่าพระเอกหนุ่มจะจริงจังขนาดนี้ แต่ด้วยความที่รู้จักกันมานานและเห็นว่าเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติลูกสาวเสมอ งานนี้คุณแม่เลยไฟเขียวให้ผ่านฉลุย พร้อมฝากให้ดูแลกันดีๆ