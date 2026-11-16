ชาวเน็ตตาดีจับได้! ท็อป ทศพล กับ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ใส่หมวกคู่สีเดียวกันเป๊ะ
มีเรื่องให้ได้ลุ้นกันอีกแล้ว เมื่อชาวเน็ตตาดีไปจับสังเกตเห็นว่าพระเอกหนุ่ม ท็อป ทศพล และนักแสดงสาว แจ็คกี้ ชาเคอลีน ใส่หมวกคู่สีเดียวกันเป๊ะแบบไม่มีพลาด
งานนี้ทำเอาแฟนคลับที่ลุ้นคู่นี้อยู่ถึงกับนั่งไม่ติด เพราะกระแสความจิ้นของทั้งคู่กำลังมาแรงมาก แถมทั้งคู่ยังมีโมเมนต์น่ารักๆ ร่วมกัน จนกองเชียร์พากันเชียร์หนักมาก
ว่าแต่ความบังเอิญหรือตั้งใจกันนะ แบบนี้ใจฟูไม่ไหวแล้วแม่!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก