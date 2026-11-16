ปุยนุ่น วรางค์ศิริ จัดให้! ปล่อยโปรเจกต์บู๊ THE ESCAPE เอาใจแฟนคลับหลังซีรีส์จบ
ใครที่ยังมูฟออนจากซีรีส์ ข่มขลัง ไม่ได้ ต้องรีบพุ่งตัวไปดูด่วน เพราะ ปุยนุ่น วรางค์ศิริ เพิ่งปล่อยโปรเจกต์บู๊แบบจัดเต็มในชื่อ “THE ESCAPE - PUINOON WARANGSIRI” ความยาว 8.27 นาที มาให้แฟนๆ ได้ชมกันแบบเต็มอิ่ม
งานนี้บอกเลยว่าทุ่มเทสุดๆ เพราะเจ้าตัวตั้งใจทำขึ้นเพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายให้กับตัวละคร หมวดภีม โดยยอมรับว่าตอนถ่ายซีรีส์ ข่มขลัง มีข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดคิวบู๊ออกมาได้เต็มที่อย่างที่หลายคนอยากเห็น พอซีรีส์ลาจอไปแล้ว เลยขอใช้โอกาสนี้โชว์ทักษะที่ได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงหมวดภีมกัน
ปุยนุ่นย้ำชัดว่าโปรเจกต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในซีรีส์นะจ๊ะ เป็นงานที่ลงทุนลงแรงทำขึ้นด้วยความตั้งใจเพื่อตอบแทนความรักจากแฟนๆ หรือที่เรียกกันว่า น้องทองส์ โดยเฉพาะ
บอกเลยว่าลุคนี้คือดุ ดิบ เถื่อน และอันตรายมากกก กร้าวใจจนแฟนๆ แทบจะทนไม่ไหว ใครอยากเห็นความเท่ของพ่อจ๋าในเวอร์ชันบู๊ล้างผลาญแบบไม่มีกั๊ก ห้ามพลาดเด็ดขาด
จะบู๊เดือดแค่ไหน ลองไปดูคลิปแล้วบอกเราหน่อยว่าไหวกันไหม หรือใจบางไปหมดแล้ว?