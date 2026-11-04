ที่นั่งจะเต็มแล้ว! The Voice Thailand 2026 ลุ้นโค้ชตัดสินใจรอบ Blind Audition สัปดาห์ที่ 5
เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของรอบ Blind Audition ในรายการ The Voice Thailand 2026 แล้ว งานนี้บอกเลยว่าลุ้นตัวโก่ง เพราะเก้าอี้ว่างในทีมของโค้ชทั้ง 4 คนเริ่มเหลือน้อยลงทุกที ทำให้ผู้เข้าแข่งขันที่ก้าวขึ้นมาบนเวทีต้องปล่อยของให้เต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวเอง ส่วนฝั่งโค้ชก็เครียดไม่แพ้กัน เพราะต้องตัดสินใจเลือกคนเข้าทีมภายใต้โควตาที่จำกัดสุดๆ
โดยเฉพาะโค้ชคิ้มที่ถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้ เพราะต้องเจอโจทย์หินในการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันให้เหลือเพียง 10 คนเท่านั้น ส่วนโค้ชก้องก็มีอาการเสียดายหนักมากถ้าต้องปล่อยเสียงร้องที่ถูกใจให้หลุดมือไป
เตรียมลุ้นกันต่อในสัปดาห์ที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18.00 น. ดูสดได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVisions NOW และ True4U ช่อง 24 หรือจะรอดูย้อนหลังที่แอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ที่เดียวเลย
เป็นเราก็เครียดนะ ถ้าต้องเลือกคนที่ชอบแต่ที่นั่งดันเต็มแบบนี้ จะเลือกใครดีล่ะทีนี้?