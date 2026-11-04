กาย ศิวกร ประกาศชัด! ปฏิเสธซีรีส์วายโปรเจกต์ยาวเพราะ 'มีแฟนแล้ว' ไม่อยากให้คนรักต้องหลบซ่อน
กาย ศิวกร เลิศชูโชติ ทำเอาแฟนๆ ยิ้มตามในความชัดเจน หลังจากโพสต์ผ่าน X ว่าตัดสินใจปฏิเสธงานซีรีส์วายที่เป็นโปรเจกต์ระยะยาว เพราะเจ้าตัวยอมรับตรงๆ เลยว่าตอนนี้ "ผมมีแฟนครับ" ซึ่งเหตุผลหลักคือไม่อยากให้คนข้างตัวต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆ ซ่อนๆ และไม่อยากให้แฟนคลับต้องมารู้สึกเสียใจกับเรื่องความสัมพันธ์อีกครั้ง
งานนี้กายเคลียร์ชัดว่า ถ้าเป็นซีรีส์หรือละครที่เล่นคู่กับนักแสดงชายแบบจบเป็นเรื่องๆ ไป เขายังรับงานได้ตามปกติ แต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ยาวที่ต้องสร้างโมเมนต์ร่วมกับพาร์ตเนอร์ อันนี้ขอผ่านก่อนเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
นอกจากนี้ กายยังเล่าเสริมว่าเคยมีประสบการณ์ที่มีแฟนมาก่อนหน้านี้และแฟนคลับทราบเรื่องแล้ว ซึ่งตอนนั้นมีทั้งคนที่เสียใจและไม่พอใจ ทำให้ทั้งตัวเขาและคนรักรู้สึกไม่ดีไปด้วย เมื่อเพิ่งมีผู้ติดต่อให้รับงานซีรีส์วายโปรเจกต์ระยะยาว กายจึงตัดสินใจปฏิเสธ เพราะไม่อยากกลับไปเจอความรู้สึกแบบเดิมอีก
บอกเลยว่านับถือใจในความซื่อสัตย์ต่อคนรักและให้เกียรติแฟนคลับแบบนี้มาก คือเลือกที่จะชัดเจนตั้งแต่แรกดีกว่าให้คนอื่นมาเดาหรือมารู้ทีหลังให้วุ่นวาย เป็นการเซฟใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วป่ะ?