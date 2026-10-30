ธี่หยด: สมิงเขาขวาง สนุกนะแต่บทกับซีจีคือพักก่อน!
ธี่หยด: สมิงเขาขวาง หนังแอ็กชัน-สยองขวัญที่ขยายจักรวาลต่อจากไตรภาคเดิม เข้าฉายเมื่อ 30 กันยายน 2026 ที่ผ่านมา บอกเลยว่ากระแสในโซเชียลช่วง 3 วันแรกคือเดือดมาก เพราะเสียงตอบรับแตกเป็นสองฝั่งแบบชัดเจนสุดๆ
ส่วนที่รอดคือแคสติ้งที่ถูกต้อง! การได้ ณเดชน์ คูกิมิยะ ในบทพี่ยักษ์ มาเจอกับ โบว์ เมลดา ในบทน้ำเพชร คือจุดดึงสายตาที่ทำให้เรื่องเดินไปได้แบบมีพลัง ใครอยากเห็นพี่ยักษ์สาดกระสุนใส่สิ่งลี้ลับในป่าอาถรรพ์บอกเลยว่าฟินและคุ้มค่าแน่นอน
แต่ขอพูดตรงๆ ในฐานะคนดู คือบทกับซีจียังโดนสับเละ นักวิจารณ์บางส่วนมองว่าโครงเรื่องเบาหวิวเหมือนพยายามจะกินบุญเก่าจากความสำเร็จเดิม แถมตรรกะตัวละครคือแปลกมาก อย่างการที่กรมป่าไม้ส่งน้ำเพชร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หญิงเพียงคนเดียว บุกป่าลึกไปกับหน่วยทหารชายล้วนเพื่อทำภารกิจอันตราย คือมันสมเหตุสมผลตรงไหนก่อน?
สรุปคือถ้าใครสายป๊อปคอร์น เน้นความมันส์ บู๊เดือด ไม่คิดอะไรมากเรื่องความสมจริงหรือซีจีที่ยังต้องพัฒนา เรื่องนี้ตอบโจทย์ชัวร์ แต่ถ้าใครคาดหวังความเป๊ะของบท อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึง
ว่าแต่มีใครคิดเหมือนกันไหมว่าการส่งผู้หญิงคนเดียวเข้าป่าไปกับทหารชายล้วนเนี่ย มันคือพล็อตหนังยุคไหนกันแน่?