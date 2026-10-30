เตรียมลุ้น! รอบชิงเพลงไทยโครงการเยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย ซีซัน 3 พรุ่งนี้ที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 นี้ เพราะสำนักงานพระคลังข้างที่แท็กทีมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงและภาคี จัดการประกวดร้องเพลงไทยในโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดย สำนักงานพระคลังข้างที่” ซีซัน 3 รอบชิงชนะเลิศ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
งานนี้บอกเลยว่าลุ้นหนักมาก เพราะเหลือเยาวชนผู้เข้าประกวดแค่ 15 คนสุดท้ายเท่านั้น แถมไม่ได้มีแค่การแข่งขัน เพราะจะมีโชว์พิเศษจาก สุทธิพงษ์ วัฒนจัง หรือ พี่ชมพู ฟรุตตี้ กรรมการสายลูกกรุง และ อรภัสญาน์ สุกใส หรือ มิ้วส์เชค ศิลปินจากแกรมมี่ โกลด์ รวมถึง ชรัส เฟื่องอารมย์ กรรมการสายเพลงไทยร่วมสมัย มาโชว์เสียงเพราะๆ ให้ฟังด้วย
ใครไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหว ตามไปส่องกันได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจและ TikTok : เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย ได้เลย
งานนี้ใครจะคว้าแชมป์ไปครอง หรือจะมีม้ามืดโผล่มาเซอร์ไพรส์ไหม ต้องรอดูพรุ่งนี้เลย!