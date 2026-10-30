เตรียมตัวให้พร้อม! GODDESS OF VICTORY: NIKKE ฉลอง 4 ปี ขนทัพบุกงาน Thailand Game Show 2026
เหล่าผู้บัญชาการห้ามพลาด! GODDESS OF VICTORY: NIKKE จัดงาน 'NIKKE 4TH ANNIVERSARY EXHIBITION: TOWARD VICTORY' ฉลองครบรอบ 4 ปี โดยจะไปตั้งบูธโชว์ความปังกันที่งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2026 ณ บูธ S7 Exhibition Zone
งานนี้เขาเตรียมกิจกรรมและของรางวัลสุดพิเศษไว้เพียบ แถมยังมีทัพคอสเพลเยอร์สาวๆ มาสร้างสีสันให้บูธตลอดทั้งสามวันด้วย ใครจะไปอย่าลืมโหลดเกมลงมือถือไว้ให้เรียบร้อย จะได้ไม่พลาดความสนุก
ปักหมุดรอเลยวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2026 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 19:30 น. แล้วเจอกันที่งานนะผู้บัญชาการ!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก