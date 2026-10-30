กะจะอวยพรวันเกิดต้นหอม แต่ชาวเน็ตดันโฟกัสหนุ่มฝรั่งข้างกายรัศมีแข!
กะจะมาซึ้งแต่ดันกลายเป็นประเด็น! เมื่อ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น โพสต์ภาพอวยพรวันเกิดให้ ต้นหอม ศกุนตลา เทพเจริญ ที่อายุครบ 48 ปี แต่สิ่งที่ทำให้แฟนคลับและคนในวงการบันเทิงตาโตไม่ใช่เค้กวันเกิด แต่เป็นหนุ่มชาวต่างชาติผิวเข้มที่ยืนชิดแบบสนิทสนม ทั้งเอาแก้มชนแถมยังโอบเอวกันอีกต่างหาก เห็นแล้วบอกเลยว่ามีลุ้น!
ส่วนแคปชันบอกเลยว่าครบทุกรส ทั้งซึ้งทั้งฮา โดยรัศมีแขเขียนขอบคุณต้นหอมที่คอยดูแลและสั่งสอนตั้งแต่ย้ายมาจากประเทศสวีเดน จากเด็กเรียบร้อยจนกลายมาเป็นคนในวงการบันเทิงที่เป็นที่รักของคนไทย พร้อมกับหยอกล้อกันตามสไตล์คนสนิท
สรุปคือต้นหอมได้คำอวยพรวันเกิด ส่วนใครคือหนุ่มในภาพนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไป
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก