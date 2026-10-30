“บ้านขุมนรก” (HELL HOME): โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, แก๊ป ธนเวทย์ และ นก สินจัย เผยบทสุดหินใน TrueVisions NOW
นักแสดงสาว โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม รับบทเป็นทนายความสาว “ตุลยา” ในซีรีส์ “บ้านขุมนรก” (HELL HOME) ทางแอป TrueVisions NOW เธอบ่นถึงบทบาทลูกสะใภ้ที่ต้องปะทะกับแม่สามีจอมบงการจนครอบครัวเกือบแตก และยังให้คำแนะนำแก่ตัวละครของเธอว่า “อย่าแต่งงานกับใครก่อนที่คุณจะรู้จักครอบครัวของเขาให้ดี”
แก๊ป ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล ยอมรับว่าบทบาท “คริส” ใน “บ้านขุมนรก” ทำให้เขารู้สึกเครียดอยู่นาน เพราะเป็นตัวละครที่ท้าทายและซับซ้อน ต่างจากตัวตนของเขามาก เขาทำการบ้านอย่างหนักและทำงานร่วมกับโค้ชสอนการแสดง ก่อนที่สุดท้ายจะเข้าใจตัวละครนี้ได้
นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือ นก สินจัย เปล่งพานิช รู้สึกยินดีที่ได้ยินเพื่อนนักแสดงร่วมอย่าง โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ และ แก๊ป ธนเวทย์ บอกว่าเธอเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขารับเล่นซีรีส์เรื่องนี้ เพราะเธอคือคนที่พวกเขาชื่นชมมากที่สุด ด้านผู้จัด นก จริยา กล่าวสั้นๆ ว่า บทบาท “มาริสา” นั้นยากมากจนเธอไม่สามารถนึกถึงใครได้นอกจาก นก สินจัย ที่จะมารับบทนี้
ซีรีส์ “บ้านขุมนรก” (HELL HOME) เป็น TrueVisions NOW Original สามารถรับชมได้ทางแอป TrueVisions NOW