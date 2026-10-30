ดิว อริสรา จดทะเบียนสมรส วู้ดดี้ ล่ำซำ พร้อมเคลียร์ชัดปมข่าวลือเรื่องท้อง
ดิว อริสรา และ วู้ดดี้ พุฒิพงศ์ ล่ำซำ กลายเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเรียบร้อยแล้ว หลังจากควงคู่กันไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต แถมงานนี้ดิวเปลี่ยนนามสกุลจาก ทองบริสุทธิ์ มาเป็น ล่ำซำ อย่างเป็นทางการ
ดิวเผยว่า วู้ดดี้ให้เกียรติและอยากให้รู้ว่าจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มาก ซึ่งทั้งคู่ก็คลั่งรักกันสุดๆ โดยดิวได้กล่าวขอบคุณวู้ดดี้และครอบครัวของเขา และยอมรับว่าเคยมีความกังวลบางอย่าง แต่พอถึงเวลาที่เหมาะสมและทุกอย่างลงตัว ทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องยาก
ส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวลือว่าท้อง ดิวตอบชัดว่าเข้าใจที่คนคิดไปต่างๆ นานา และเห็นฟีดแบ็กที่มีทั้งตัวย่อและเรื่องแมวเก้าชีวิต
พอถูกถามว่ามีแพลนจะมีลูกไหม ดิวตอบว่ามี แต่ขอให้เป็นไปตามสเต็ปและปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ เพราะอยากใช้ชีวิตปกติ เนื่องจากที่ผ่านมาเคยผ่านอะไรหนักๆ และเล่นใหญ่มาเยอะแล้ว ครั้งนี้เลยขอใช้ชีวิตแบบเฉยๆ ดีกว่า
บอกเลยว่าจดทะเบียนสมรสแบบสับ เปลี่ยนนามสกุลปุ๊บออร่าสะใภ้หมื่นล้านพุ่งปั๊บ ส่วนเรื่องเบบี๋เราก็ส่งใจเชียร์ให้มาตามธรรมชาติแบบที่เจ้าตัวว่าละกันนะ