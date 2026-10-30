แม่ชมขอไม่ขยี้! เปิดใจดราม่าน้องพายุโดนตัดสิทธิ์โกคาร์ท ลั่นเด็กมูฟออนไว
กลายเป็นประเด็นร้อนที่แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจให้รัวๆ สำหรับกรณีที่น้องพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ลูกชายของ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ขับรถโกคาร์ทคว้าอันดับ 1 มาได้ แต่สุดท้ายกลับถูกตัดสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นโพเดียม เพราะเครื่องยนต์ไม่ตรงตามกติกาการแข่งขัน
ล่าสุดแม่ชมออกมาเปิดใจในงานอีเวนต์ว่า เรื่องนี้ผ่านไปแล้ว และมองว่าเป็นเรื่องปกติของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่บางทีจะรู้สึกมากกว่าลูก แต่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ที่ดี ซึ่งตัวน้องเองก็โอเคและมีกำลังใจเยอะมาก แถมเด็กๆ ยังมูฟออนได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ จึงไม่อยากไปขยี้ประเด็นนี้ให้มันบานปลาย ปล่อยให้ผ่านไปจะดีกว่า
ส่วนเรื่องแพสชั่นในการแข่งรถ แม่ชมยืนยันว่าน้องพายุไม่ได้ถอดใจ และยังมีความมุ่งมั่นเหมือนเดิม โดยทางครอบครัวได้พูดคุยและอธิบายสถานการณ์จริงให้ฟัง ซึ่งน้องพายุเสพคอนเทนต์ F1 อยู่แล้ว เลยเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้ ไม่ต้องใช้เวลาอธิบายนานก็เข้าใจได้ทันที
แพลนแข่งรถที่อิตาลีและอนาคต
สำหรับข่าวที่ว่าน้องเกลหลุดปากเรื่องจะไปแข่งรถที่อิตาลี แม่ชมบอกว่ายังไม่มีอะไรชัดเจน แค่คุณพ่อมีธุระต้องไปทางนั้นพอดี และเด็กๆ อยากตามไปด้วยเท่านั้น ส่วนแผนการแข่งในอนาคตจะมานั่งวางแผนกันช่วงปลายปี โดยต้องดูภาพรวมของครอบครัวที่มีกัน 5 คน ทั้งพี่สายฟ้าและน้องเกล เพื่อไม่ให้กระทบเรื่องเรียนและเวลาส่วนรวม แต่อยากให้น้องพายุได้ทำตามความฝันที่ชอบอย่างเต็มที่
ปิดท้ายด้วยความซึ้ง เมื่อแม่ชมพูดถึงกำลังใจที่ได้รับล้นหลามจนเกือบจะร้องไห้ พร้อมขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่รักครอบครัวนี้ ซึ่งมองว่าเป็นความผูกพันที่เติบโตและเห็นหน้าค่าตากันมาตั้งแต่เด็กๆ ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
ยอมใจความสตรองของแม่ชมจริงๆ คือจัดการทุกอย่างได้บวกมาก ส่วนน้องพายุก็สู้ๆ นะลูก รอบหน้าเอาใหม่!