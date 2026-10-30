เดือดทะลุพิกัด! Scream Fest 2026 ขน 9 ศิลปินตัวท็อปเปลี่ยนไบเทคให้เป็นวิหารลับคืนหลอน
บอกเลยว่าทำถึงสมศักดิ์ศรีความเดือดจริงๆ สำหรับงาน LEO Presents Scream Fest 2026 เทศกาลดนตรีต้อนรับคืนฮาโลวีนที่เปลี่ยนพื้นที่ไบเทคบางนา ฮอลล์ 98-99-100 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ให้กลายเป็นปาร์ตี้ที่หลอนและมันที่สุดในกรุงเทพฯ โดยงานนี้ได้ทีม IDEA FACT ภายใต้ GMM SHOW มาดูแลการจัดงานให้ล้ำแบบไร้ขีดจำกัด
วิหารลับที่ไม่ได้มีแค่เสียงเพลง
ความสนุกเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้างาน เพราะพื้นที่ทั้งหมดถูกเนรมิตให้เป็น “วิหารลับ คืนหลอน” ที่ทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยบรรยากาศความหลอน ซึ่งเหล่าแฟนเพลงก็ไม่น้อยหน้า งัดคอสตูมผีสุดครีเอทีฟมาประชันกันแบบจัดเต็มจนกลายเป็นสีสันของงาน
นอกจากคอนเสิร์ตแล้ว ในงานยังมีแลนด์มาร์กจุดถ่ายรูปที่ออกแบบมาให้ชวนขนลุก พร้อมเหล่าผีและปีศาจมากมายที่ทำให้ผู้ชมแวะเวียนมาถ่ายรูปกันเนืองแน่น แถมยังมีเซอร์วิสเอาใจสายหลอนด้วยบริการแต่งหน้าฟรีจากช่างมืออาชีพ และ Photo Booth สำหรับถ่ายสติ๊กเกอร์ธีมฮาโลวีนฟรีเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
9 ศิลปินตัวท็อปกับลุคสุดจึ้ง
ไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอยคือโชว์จาก 9 ศิลปินตัวท็อปที่สลับกันขึ้นมาสร้างความเดือดแบบไม่มีพัก เปิดเวทีด้วย อิ้งค์ วรันธร ที่มาในลุคจูดี้ ฮอปส์ พร้อมเสียงร้องทรงพลังที่สะกดคนฟังได้อยู่หมัด จากนั้นส่งต่อให้ ปัน ที่มาในลุคสุดเท่ ถ่ายทอดบทเพลงชวนอินตามอารมณ์ ต่อด้วย โจอี้ ภูวศิษฐ์ ที่ขนเพลงฮิตมาฝากแฟนๆ แถมยังมีเซอร์ไพรส์ดึง ไหมไทย หัวใจศิลป์ ขึ้นมาร่วมเวทีจนเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์
ความคึกคักพุ่งต่อเมื่อ ปาล์มมี่ ปรากฏตัวในลุคฮาโลวีนแบบจัดเต็ม พร้อมลีลาการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตามด้วย เจฟ ซาเตอร์ ที่มาขยี้ใจทุกคนด้วยลุคสุดคูลและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ทรงพลังจนฮอลล์แทบแตก ความเดือดไม่หยุดแค่นั้นเพราะ POTATO ระเบิดพลังร็อกผ่านเพลงฮิตแบบจัดเต็ม และ ลิตเติ้ล จอห์น ที่ทำเอาทุกคนตะลึงกับลุค Hellboy พร้อมซาวด์ร็อกดุดันที่เร่งอุณหภูมิความมันให้พุ่งถึงขีดสุด
ช่วงดึกยิ่งทวีความเดือดเมื่อ ไททศมิตร จัดเซตลิสต์แบบหนักหน่วงสะใจ ปลุกให้แฟนเพลงกระโดดและร้องตามกันสุดเสียง ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วย THREE MAN DOWN ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการแต่งตัวเป็นแก๊งดาบพิฆาตอสูร และขนเพลงฮิตมาถ่ายทอดอารมณ์จนร้องตามกันกระหึ่ม ส่งท้ายงานได้แบบครบทุกฟีลไม่มีแผ่ว
โปรดักชันล้ำจนต้องร้องขอชีวิต
สิ่งที่ทำให้ LEO Presents Scream Fest 2026 โดดเด่นและแตกต่าง คือโปรดักชันระดับไฮเทคที่ผสานทั้งแสง สี เสียง เลเซอร์ และวิชวลเอฟเฟกต์ เข้ากับสเตจดีไซน์ที่เคลื่อนไหวได้ตามจังหวะเพลง จนรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในวิหารลับจริงๆ
ความหลอนยังถูกยกระดับด้วยกิมมิกสุดสะพรึงอย่างการปล่อยหุ่นผีลงมากลางโชว์ และโชว์กายกรรมห้อยโหนสุดหวาดเสียวที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ เป็นการเติมเต็มค่ำคืนฮาโลวีนให้ตื่นตาตื่นใจและยากจะลืมเลือน ซึ่งใครที่พลาดปีนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะ Scream Fest จะกลับมาปลุกอะดรีนาลีนให้เดือดกว่าเดิมอีกครั้งในปีหน้า
ใครแต่งตัวเป็นผีปีนี้แล้วไม่ปัง ไม่ต้องเสียใจ ปีหน้าเจอกันใหม่แบบตัวแม่!