ทัวร์ลงจนได้! เจษ เจษฎ์พิพัฒ รีบขอโทษปมคอสเพลย์เป็น ไมเคิล แจ็คสัน
งานเข้าเต็มๆ สำหรับพระเอกหนุ่ม เจษ เจษฎ์พิพัฒ ที่โพสต์ภาพคอสเพลย์เป็นราชาเพลงป๊อป ไมเคิล แจ็คสัน เพื่อฉลองเทศกาลฮาโลวีน 2026 แต่ปรากฏว่าไม่รอด เพราะมีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์ว่าการแต่งตัวแบบนี้เป็นการล้อเลียน
ล่าสุด เจษ ไม่ปล่อยให้เรื่องบานปลาย รีบโพสต์ผ่าน X น้อมรับผิดและขอโทษที่ไม่ได้ recheck ชิ้นงานก่อนจะเผยแพร่ โดยชี้แจงว่าทั้งตัวเองและทีมงานไม่ได้มีเจตนาจะล้อเลียนหรือดูถูกใครเลย แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะทีมงานจัดเตรียมคอนเทนต์ไว้ให้ ซึ่งเจ้าตัวเพิ่งมารับรู้ในวันถ่ายทำ แถมช่วงนั้นเวลาจำกัดมาก บวกกับความเร่งรีบและความเหนื่อย ทำให้ไม่ได้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนว่าภาพและคลิปจะกระทบความรู้สึกคนอื่น หรือถูกตีความว่าเป็นการดูถูกได้
งานนี้เจษยอมรับแมนๆ ว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ปล่อยให้คอนเทนต์นี้เกิดขึ้นและนำมาลงโซเชียลมีเดีย พร้อมบอกว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญในการทำงานที่ต้องตรวจดูทุกอย่างให้ละเอียดก่อนตัดสินใจทำ และรู้สึกเสียใจมากๆ ที่มีส่วนทำให้คนอื่นเสียความรู้สึก
เอาจริงนะ เข้าใจว่าอยากสนุกกับเทศกาล แต่พอเป็นไอคอนระดับโลกแบบนี้ ความละเอียดอ่อนมันสูงมาก ใครจะแต่งอะไรต้องระวังให้ดี ไม่งั้นจากจะเท่กลายเป็นทัวร์ลงแบบนี้แหละ