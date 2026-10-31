ลาจอแบบตัวแม่! มรดกมืดปิดซีซั่นแรกแบบสับ เตรียมตัวรอซีซั่น 2 ได้เลย
แรงเกินต้านจริงๆ สำหรับซีรีส์ระทึกขวัญสั่นประสาทเรื่อง มรดกมืด จากค่าย สกาย เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ที่ลาจอไปในอีพี 8 ซึ่งเป็นตอนอวสาน บอกเลยว่าจบได้แบบทิ้งปมให้ใจสั่น เพราะคนร้ายดันลอยนวลทิ้งไว้แต่ความแค้นที่ฝังใจ ทำให้แฟนๆ พากันเรียกร้องอยากดูต่อแบบด่วนๆ ซึ่งทางเรื่องเขาก็ไม่ปล่อยให้รอนาน เพราะคอนเฟิร์มแล้วว่าซีซั่น 2 มาแน่!
งานนี้ต้องชมการแคสติ้งที่ลงตัวมาก ทั้ง เคน ภูภูมิ และ มิ้นชิ เสฏฐนันท์ ที่ประชันบทบาทกันได้ถึงพริกถึงขิง พร้อมทีมเสริมอย่าง วินนี่ ผิวทอง, เติร์ก ณัฐชนน, ต๋อง ธนายุทธ และ ก้าวหน้า กิตติภัทร ที่ช่วยให้เรื่องนี้เข้มข้นขึ้นทุกอีพีจนกลายเป็นผลงานขึ้นหิ้งของปีที่ครบรสสุดๆ
ส่วนเรื่องตัวเลขก็ไม่น้อยหน้า เพราะปิดจอด้วยเรตติ้งทั่วประเทศสูงถึง 2.6 สมกับความเริ่ดและความแรงของเรื่องจริงๆ ใครที่ยังมูฟออนไม่ได้ เตรียมตัวลุ้นเปิดหน้ากากฆาตกรตัวจริงในซีซั่นหน้าได้เลย
ว่าแต่มีใครแอบเดาไว้หรือยังว่าใครคือฆาตกรตัวจริง หรือว่าโดนแกงกันหมดแล้ว?