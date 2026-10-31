เจฟ ซาเตอร์ ปล่อยเพลงใหม่ 'ที่ชอบที่ชอบ' ดึง แอลลี่ อชิรญา ร่วมจอยใน MV เศร้าดิ่ง
เจฟ ซาเตอร์ นักร้องและนักแสดง กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ ‘ที่ชอบที่ชอบ (Grief Eaters)’ ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกหลังจากเซ็นสัญญากับค่าย Universal Music SEA โดยรอบนี้ยังคงคอนเซปต์เพลงเศร้าที่พูดถึงการพยายามปล่อยมือจากความทรงจำเก่าๆ เพื่อจะก้าวต่อไป แต่ในความเป็นจริง บางครั้งเราก็เลือกที่จะจมอยู่กับความเศร้านั้น เพราะมันยังคงทำให้เราได้รัก คิดถึง และรู้สึกใกล้ชิดกับคนคนนั้น
ความล้ำของเพลงนี้คือการเอาคำว่า ‘ที่ชอบที่ชอบ’ ที่เราคุ้นเคยกันดี ทั้งในเชิงสถานที่ที่เราอยากอยู่ หรือคำอวยพรให้คนจากไปได้อยู่ในที่ที่ดีและสงบ มาตีความใหม่ให้เป็นการถูกผลักไสให้ไปอยู่ในที่ที่ควรจะดีกว่า แต่เจ้าตัวกลับตอบว่าไม่มีที่ไหนที่อยากไปมากกว่าตรงนี้ แม้ว่าที่ตรงนี้จะเต็มไปด้วยความเศร้าก็ตาม บอกเลยว่าอินเนอร์มาเต็มและเข้าถึงอารมณ์ความซับซ้อนได้แบบจุกๆ
เบื้องหลังความเศร้าและ MV สุดอาร์ต
ในส่วนของการผลิต เจฟรับหน้าที่เป็นทั้งโปรดิวเซอร์และผู้แต่งเพลงด้วยตัวเอง โดยมี Pluviophile มาร่วมเขียนเนื้อเพลง และได้ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ มาช่วยเติมเต็มอารมณ์ด้วยเสียงเปียโนที่ทำให้เพลงนี้ดิ่งลงไปอีกระดับ
ส่วนมิวสิกวิดีโอก็ไม่น้อยหน้า เพราะได้ศิลปินรุ่นใหม่อย่าง แอลลี่ อชิรญา มาร่วมแสดง เล่าเรื่องราวของคนสองคนที่เคยมีความทรงจำดีๆ ร่วมกันมากมาย แต่สุดท้ายกลับอยู่ด้วยกันไม่ได้ ทำได้เพียงแค่รอคอยวันที่จะได้พบกันใหม่อีกครั้ง ซึ่งตอนนี้ใครที่อยากสัมผัสความเศร้าแบบอาร์ตๆ สามารถไปฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่ง และดู MV ได้ทางยูทูบของ Jeff Satur เลย
เอาจริง ใครที่กำลังพยายาม Move on แต่ดันชอบกลับไปอ่านแชทเก่าๆ เพลงนี้คือคำตอบที่ใช่เลยว่าการจมกองความเศร้าบางทีมันก็ฟินกว่าการก้าวไปข้างหน้า