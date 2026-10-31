กวาง เดอะสตาร์ เล่าหมดเปลือกจุดแตกหักอดีตน้องคนสนิท เตือนด้วยใจแต่โดนบล็อกเฉย
กวาง เดอะสตาร์ ออกมาเคลียร์ชัดเรื่องดราม่าสตอรี่ไอจีที่เขียนว่า "แยกไม่ออกกันเลยอันไหนดีไม่ดี มาคุยมาปรึกษา เตือนแล้วนะอะไรไม่ดีอย่าทำ" โดยยอมรับว่าข้อความดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดจากตัวเธอเอง ซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนคนดังกล่าวที่คบกันมานานนับสิบปีเคยเข้ามาพูดคุยและขอคำปรึกษา และกวางก็ได้ตักเตือนด้วยความหวังดีมาตลอด แต่ผลที่ได้คือการโดนบล็อกโซเชียลหนีไป
จุดที่ทำให้ความสัมพันธ์พังย้อนไปตอนที่เพื่อนได้งานใหม่แล้วโพสต์ลงโซเชียล พอคุณพ่อของเพื่อนมาถามกวางว่าจริงไหม กวางก็ตอบยืนยันตามที่เห็นในโพสต์ แต่กลายเป็นว่าอีกฝ่ายมองว่ากวางเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวและเอาเรื่องของเขาไปพูด จนเกิดความไม่พอใจและโพสต์ข้อความลอยๆ แซะกวาง
กวางย้ำว่าที่ผ่านมาเอ็นดูเพื่อนคนนี้เหมือนน้องสาว คอยซัพพอร์ตทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นตอนป่วยหนักหรืออกหัก และการออกมาพูดครั้งนี้ไม่ใช่การนินทาหรือหิวแสงในกลุ่มเพื่อนดารา แต่พูดเพราะความห่วงใยและไม่อยากเชื่อว่าเรื่องไม่ดีที่สังคมสงสัยจะเป็นเรื่องจริง พร้อมฝากข้อคิดว่าถ้าทำผิดจริงก็อยากให้กล้าเผชิญหน้าและแก้ปัญหา
ส่วนกรณีของ บุ๋ม ปนัดดา กวางเผยว่าในฐานะผู้หญิงและคนเป็นแม่เหมือนกัน รู้สึกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกที่ต้องเจอเรื่องบีบคั้นจิตใจ โดยมองว่า บุ๋ม เป็นไอดอลและผู้หญิงเก่งที่ทำงานเพื่อประชาชนมาตลอด จึงขอส่งกำลังใจให้สู้และผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้