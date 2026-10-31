เตรียมตัวช้อป! Pokémon Center บุกไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์ ใหญ่ที่สุดนอกญี่ปุ่น
เตรียมตัวเสียทรัพย์กันได้เลย เพราะ The Pokémon Company กำลังจะเปิดตัว ‘Pokémon Center Bangkok’ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2026 นี้ โดยร้านจะมีพื้นที่กว้างขวางถึง 2,000 ตารางเมตร ซึ่ง Shunsuke Sasaki ผู้อำนวยการ Pokémon Thailand และกรรมการผู้จัดการ Pokémon Singapore ยืนยันว่าสาขานี้จะเป็น Pokémon Center ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว
ภายในร้านจะเต็มไปด้วยตุ๊กตา ของสะสม และสินค้า Pokémon หลากหลายประเภท รวมถึงจะมีสินค้าพิเศษที่มีขายเฉพาะสาขานี้เท่านั้น โดยมี ‘Shaymin’ เป็น Pokémon ประจำสาขา และยังมี ‘Pikachu’ คอยปรากฏตัวอยู่ตามจุดต่างๆ ในการตกแต่งร้าน เพื่อให้แฟนๆ ได้เข้ามาสัมผัสโลกของ Pokémon ได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องรอช่วงมีอีเวนต์ ซึ่งการปักหมุดที่เซ็นทรัลเวิลด์จะช่วยให้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวเข้าถึงแบรนด์ได้ง่ายขึ้น
ปักหมุดกิจกรรมฉลอง 30 ปี
สำหรับการฉลองครบรอบ 30 ปีในไทยยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกเพียบ เริ่มจากวันที่ 9-10 มกราคม 2027 กับงาน ‘Pokémon RUN 30: Thailand Edition’ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดใน 9 เมือง 7 ภูมิภาคทั่วเอเชีย โดยไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่สอง ในงานจะมี Festival Zone ที่เข้าฟรี มีทั้ง Time Tunnel ย้อนประวัติศาสตร์ Pokémon จุดพบ Pikachu และร้านขายสินค้าพิเศษ โดยมี UNIQLO สนับสนุนเสื้อวิ่ง และ 7-ELEVEN สนับสนุนเครื่องดื่มและขนม
ต่อด้วยวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2027 กับงาน ‘PokéXciting!’ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งกรุงเทพฯ จะเป็นเมืองสุดท้ายต่อจากกัวลาลัมเปอร์ ไทเป สิงคโปร์ และมะนิลา โดย Go Nagano ผู้อำนวยการจาก The Pokémon Company เผยว่างานนี้มีทั้งขบวนพาเหรด การแสดงบนเวที กิจกรรมพบ Pokémon และสินค้าพิเศษสำหรับแฟนๆ ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่
บุกโลกดิจิทัลและระบบขนส่ง
สายเกมเมอร์เตรียมตัวให้พร้อม เพราะในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2027 จะมีกิจกรรม ‘Pokémon GO’ จัดควบคู่กับงาน PokéXciting! โดย Elaine Hui Senior Marketing Director ของ Pokémon GO จาก Scopely ระบุว่าปี 2026 เป็นปีที่เกมครบรอบ 10 ปีพอดี สำหรับกิจกรรมในกรุงเทพฯ ผู้เล่นจะได้เจอ Pikachu สีส้มในเกม ทำภารกิจจำกัดเวลา และเข้าร่วม ‘GO Stamp Rally’ ที่เชื่อมโยงกับงานฉลอง 30 ปี
นอกจากนี้ Pokémon ยังขยายความร่วมมือไปกับ BEM โดยการนำธีม Pokémon มาตกแต่งทั้งภายนอกและภายในขบวนรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ซึ่ง เทพนารี เศรษฐเสรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BEM บอกว่าต้องการสร้างประสบการณ์ที่สนุกให้กับผู้โดยสาร โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2027 จะมีกิจกรรม ‘Stamp Rally’ ให้สะสมตราประทับเพื่อรับของที่ระลึกจำนวนจำกัด ซึ่งจะเป็นสินค้าที่แตกต่างจากที่ขายใน Pokémon Center
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในไทย
ย้อนกลับไปในปี 2023 Pokémon และเซ็นทรัลเคยร่วมกันจัดกิจกรรมที่เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี Pikachu 36 ตัว และตัวละคร Pokémon ขนาด 15 เมตรซึ่งดึงดูดผู้เข้าชมจากต่างประเทศให้มาร่วมงานด้วย ซึ่ง ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูนสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด เซ็นทรัลพัฒนา มองว่าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับแบรนด์ระดับโลก โดยในระยะแรกจะเน้นกิจกรรมที่นี่ก่อน ยังไม่มีแผนเปิดสาขาหรือจัดกิจกรรมในศูนย์การค้าอื่นของเซ็นทรัลพัฒนาที่มีอยู่ 40 แห่งทั่วประเทศทันที
Susumu Fukunaga Corporate Officer ของ The Pokémon Company ทิ้งท้ายว่า บริษัทให้ความสำคัญกับตลาดไทยมานานกว่า 10 ปีแล้ว และมองว่าการร่วมมือกับเซ็นทรัลครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตในไทยไปอีก 10-20 ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการสร้างความผูกพันกับผู้คนให้ยั่งยืนแม้จะผ่านพ้นช่วงฉลองครบรอบ 30 ปีไปแล้วก็ตาม
Pokémon Center คือเครือข่ายร้านค้าเฉพาะทางที่ขายสินค้าลิขสิทธิ์ Pokémon โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่น และเริ่มเปิดสาขาแรกที่โตเกียวในปี 1998 ปัจจุบันมีสาขาทั้งในสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และไต้หวัน รวมทั้งหมด 25 แห่ง ซึ่งมีเพียง 2 แห่งเท่านั้นที่อยู่นอกญี่ปุ่น
เตรียมล้างพอร์ตให้ว่าง แล้วไปเจอกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ธันวานี้เลยไหม?