ฮาโลวีนนี้ใครรอดใครร่วง! ส่องลุคแปลงโฉมตัวแม่ตัวพ่อวงการบันเทิงไทย
เข้าสู่ช่วงเทศกาลฮาโลวีนแบบนี้ สีสันที่ขาดไม่ได้เลยคือการรอดูว่าดาราคนไหนจะแปลงโฉมออกมาได้จึ้งที่สุด ซึ่งปีนี้ศิลปินและดาราไทยจัดเต็มทั้งเมกอัพและคอสตูม แปลงโฉมเป็นหลากหลายคาแร็กเตอร์แบบไม่มีใครยอมใคร
ลิสต์ตัวท็อปที่ออกมาโชว์ลุคปีนี้มีเพียบ ไม่ว่าจะเป็น ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก, โบว์ เมลดา, ใหม่ ดาวิกา, มิ้นต์ ชาลิดา, ออม กรณ์ นภัส, หมิว ณัชชา, ตู ต้นตะวัน, เลิฟ ภัทรานิษฐ์, ฟรีน สโรชา, เอม สรรเพชร, มิว ศุภศิษฏ์, วิลเลี่ยม จักรภัทร, เอส ศุภ, แจน พลอยชมพู, จิงจิง ปริยพิชญ์, โอปอล สุชาตา, ฝ้าย พีรญา, อะตอม ปริยะ, พูห์ กฤติน, พาเวล นเรศ, ชาล็อต ออสติน, โยโกะ อาภัสรา, เมเบิ้ล สิริวลี และเจมส์ ศุภมงคล
เห็นลิสต์แล้วบอกเลยว่าแต่ละคนทำการบ้านมาดีมาก งานนี้ใครจะสวยสยองหรือจะหลอนจนขนลุก ต้องลองไปไล่ส่องกันดูว่าลุคของใครคือที่สุดของปีนี้
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก