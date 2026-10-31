มีตัวละครลับ? เอกภพถึงกับช็อกหลังคุยทนายเดชาปมบุ๋ม ปนัดดา
เมื่อ 30 ตุลาคม 2026 เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด โพสต์เฟซบุ๊กพูดถึงกรณีของบุ๋ม ปนัดดา โดยบอกว่าพยานหลักฐานต่างๆ ทำให้คิดว่าบุ๋มน่าจะสู้จนเหนื่อยแล้ว และที่พีคคือพอได้คุยกับทนายเดชาเรื่อง #ตัวละครลับ ยิ่งทำให้รู้สึกช็อก จนต้องติดแฮชแท็กขอให้เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
ความลึกลับนี้ลามไปถึงเพจดังอย่าง Drama-addict ที่แชร์โพสต์จากเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โดยระบุว่ามีข่าวว่ามีตัวละครลับที่เปิดมาแล้วทุกคนต้องอึ้ง และโพสต์ที่นำมาแชร์มีข้อความว่า เรื่องก่อนก็ว่าเซอร์ไพรส์แล้ว เรื่องนี้ยิ่งอึ้ง ไม่อยากเชื่อเลย
เอาจริงนะ แค่คำว่า 'ตัวละครลับ' กับ 'ช็อก' มาคู่กันแบบนี้ กลิ่นดราม่าแรงมาก ใครจะเป็นตัวละครลับคนนี้กันแน่ หรือจะเป็นคนที่ไม่มีใครคาดถึง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก