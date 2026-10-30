เตรียมตัวให้พร้อม! หงเสนคลุกฝุ่น ซีรีส์วายสายบู๊ยุค 2499 ปล่อยหมัดความรักความแค้นคืนนี้
เปิดศักราชความเดือดกับซีรีส์วายสายบู๊ย้อนยุคไปปี 1956 เมื่อสองแก๊งใหญ่คู่อริอย่าง 'พระนคร' และ 'ธนบุรี' ต้องมาปะทะกันแบบจัดเต็ม โดยมีปมแค้นในอดีตที่ยังไม่คลี่คลายเป็นเชื้อไฟชั้นดี งานนี้เตรียมรับแรงกระแทกได้เลยเพราะความมันส์ระดับตำนานกำลังจะเริ่มขึ้น
ตัวตึงของเรื่องคือ หงเสน (ฟอส จิรัชพงศ์) เจ้าของฉายา 'หงเสนเก้ายอด' หัวหน้าแก๊งเก้ายอดที่คุมย่านฝั่งธนบุรี ต้องมาหวดกับ เส็ง (เกรท สพล) ฉายา 'เส็งคลุกฝุ่น' หัวหน้าแก๊งคลุกฝุ่นคุมย่านฝั่งพระนคร แต่เรื่องมันพีคตรงที่ท่ามกลางศึกสองแก๊ง ความรักดันก่อตัวขึ้นแบบไม่คาดคิด เพราะหงเสนดันไปมีใจให้ ย้ง (บุ๊ค กษิดิ์เดช) ซึ่งเป็นน้องชายของเส็ง ส่วนตัวเส็งเองก็มีเรื่องหัวใจกับ โซ่ (ไบร์ท รพีพงศ์) หนุ่มใหม่ที่เพิ่งเข้าแก๊งมา
เมื่อความรัก ความแค้น และความลับในอดีตมาพันกันนัวเนีย ทั้งสี่คนจึงต้องเผชิญกับอันตรายและความจริงที่อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล บอกเลยว่าลุ้นตัวโก่งว่าศึกครั้งนี้จะจบลงด้วยน้ำตาหรือความรักกันแน่
สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความสนุก เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2026 เวลา 20.30 น. ทางช่อง one31 และสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอป oneD เวลา 21.30 น. โดยซีรีส์เรื่องนี้ผลิตโดย GMMTV และกำกับการแสดงโดย กัลยกร นาวารัตน์
ส่วนทีมนักแสดงคนอื่นๆ ที่มาร่วมสร้างสีสันในเรื่องนี้ยังมี มาร์ค ณฐริศร์ รับบท ดิน, พร้อม ทีปกร รับบท เด่น, ม่อน ธนัชชัย รับบท ทศ, พิพลอย กัญญรัตน์ รับบท กระดาษ, เวนช์ ฟอลโคเนอร์ รับบท สารวัตรยอด และ สุ่ย พรนภา รับบท วิไล
ว่าแต่คู่นี้ใครจะสมหวังก่อนกัน หรือจะจบด้วยการซัดกันนัวก่อนได้รักนะ?