นาย ณภัทร และ ฟรีน สโรชา นำทีมปิดกล้อง แม่มดแห่งสยาม เตรียมร่ายมนตร์ปีหน้า
เตรียมตัวโดนป้ายยาได้เลย เพราะซีรีส์ แม่มดแห่งสยาม ของผู้จัด หน่อง อรุโณชา จาก บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ปิดกล้องเรียบร้อยแล้ว ความปังคือเรื่องนี้คว้าเอาตัวท็อปอย่าง นาย ณภัทร มาประกบคู่กับ ฟรีน สโรชา เป็นครั้งแรก โดยรับบทเป็น เมฆ และ แม่มดไอรีน ซึ่งบอกเลยว่าแค่เห็นชื่อคู่กันก็น่าติดตามแบบตะโกน
นอกจากคู่หลักแล้ว งานนี้ยังมีทีมนักแสดงคุณภาพมาเสริมทัพให้เรื่องนี้เข้มข้นขึ้นไปอีก ทั้ง ลุค อิชิคาว่า, แก๊ป จักริน, นุ่น พิชชาธร, น้ำมนต์ กฤตนัย และ จูเนียร์ กาจบัณฑิต ที่ร่วมถ่ายทำกันมาอย่างหนักหน่วง ตอนนี้เหลือแค่รอเวลาให้แฟนคลับได้ร่ายมนตร์เสกคาถาชมกันให้จุใจในปีหน้า
ส่วนใครที่รอคอยเคมีคู่นี้อยู่ เตรียมวอร์มนิ้วรอรีทวีตและปั่นแฮชแท็กได้เลย เพราะความปังระดับนี้ไม่น่าจะธรรมดาแน่นอน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก