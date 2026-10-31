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บันเทิง

นาย ณภัทร และ ฟรีน สโรชา นำทีมปิดกล้อง แม่มดแห่งสยาม เตรียมร่ายมนตร์ปีหน้า

Mandy Mandopoulos · 31 ตุลาคม 2569

เตรียมตัวโดนป้ายยาได้เลย เพราะซีรีส์ แม่มดแห่งสยาม ของผู้จัด หน่อง อรุโณชา จาก บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ปิดกล้องเรียบร้อยแล้ว ความปังคือเรื่องนี้คว้าเอาตัวท็อปอย่าง นาย ณภัทร มาประกบคู่กับ ฟรีน สโรชา เป็นครั้งแรก โดยรับบทเป็น เมฆ และ แม่มดไอรีน ซึ่งบอกเลยว่าแค่เห็นชื่อคู่กันก็น่าติดตามแบบตะโกน

นอกจากคู่หลักแล้ว งานนี้ยังมีทีมนักแสดงคุณภาพมาเสริมทัพให้เรื่องนี้เข้มข้นขึ้นไปอีก ทั้ง ลุค อิชิคาว่า, แก๊ป จักริน, นุ่น พิชชาธร, น้ำมนต์ กฤตนัย และ จูเนียร์ กาจบัณฑิต ที่ร่วมถ่ายทำกันมาอย่างหนักหน่วง ตอนนี้เหลือแค่รอเวลาให้แฟนคลับได้ร่ายมนตร์เสกคาถาชมกันให้จุใจในปีหน้า

ส่วนใครที่รอคอยเคมีคู่นี้อยู่ เตรียมวอร์มนิ้วรอรีทวีตและปั่นแฮชแท็กได้เลย เพราะความปังระดับนี้ไม่น่าจะธรรมดาแน่นอน

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก