แต้ว ณฐพร เปิดใจปม CG เปลือยอกใน นาคี 3 ย้ำไม่โทษใครแต่เป็นบทเรียนเรื่องระบบ
แต้ว ณฐพร ออกมาเปิดใจถึงกรณีภาพ CG เปลือยอกในภาพยนตร์ นาคี 3 ที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรง โดยเจ้าตัวยอมรับว่าตอนถ่ายทำมีการตกลงกันจริงเรื่องการนำการแสดงและโลเคชันไปทำ CG เป็นนางในวรรณคดีเล่นน้ำในป่าหิมพานต์ และรับรู้ว่าจะต้องมีการเปลือยท่อนบน แต่จุดที่เป็นปัญหาคือไม่มีการตกลงเรื่องภาพสุดท้ายที่จะปรากฏต่อสายตาผู้ชม ซึ่งแต้วบอกว่าถ้ามีโอกาสได้เห็นก่อน ก็คงไม่ยินยอมให้ภาพออกมาแบบนั้น
สำหรับการตัดสินใจออกหนังสือชี้แจงด่วนก่อนหนังฉาย แต้วยอมรับว่ากระทบต่อความรู้สึกและจิตใจอย่างมาก แต่จำเป็นต้องทำเพราะมีเวลาจำกัดในการแก้ปัญหา ถ้าปล่อยไว้จนถึงวันรอบกาล่าจะทำให้คนเข้าใจผิดและจดจำเธอในแบบที่ไม่ได้เลือก จึงต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
ไม่โทษใครแต่ขอให้ปรับปรุงระบบ
ในระหว่างการแก้ไขปัญหา แต้วยืนยันว่าได้พูดคุยกับผู้กำกับและผู้จัดอย่าง อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ และ แดง ธัญญา มาโดยตลอด ซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะเปรียบเหมือนคนในครอบครัว โดยแต้วเน้นย้ำว่าไม่โทษใคร แต่ขอให้มองว่าเป็นปัญหาที่ระบบและการสื่อสารภายในกองถ่ายที่ยังไม่ครอบคลุมสิทธิ์ของนักแสดงและผู้ผลิตให้รัดกุมพอ
เธอมองว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญในยุคที่ AI และกราฟิกพัฒนาไปเร็วมาก ทีมงานและนักแสดงจึงต้องละเอียดรอบคอบและมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนในทุกขั้นตอน
ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวคลี่คลายเรียบร้อยแล้ว และแต้วระบุว่าไม่ได้ติดใจหรืออยากจมอยู่กับอดีต พร้อมชวนแฟนๆ ให้โฟกัสที่ตัวภาพยนตร์ เพราะทีมงานและนักแสดงทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ในช่วงฉลองครบรอบ 10 ปีของจักรวาลนาคี โดยฝากให้ไปสนับสนุนภาพยนตร์ ครุฑานาคี นาคี 3 ที่ฉายอยู่ในโรงตอนนี้ เพราะพี่อ๊อฟและทุกคนตั้งใจทำกันมาถึงสองปี