เดียร์น่าร่วมยืนยัน ลิซ่าหัวใจแข็งแรง พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่หลังมีช็อตคล้องแขนบลูที่ลอนดอน
กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่แฟนคลับทั่วโลกตาค้าง เมื่อมีคลิปและภาพหลุดของซุปตาร์ระดับโลกอย่าง ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล เดินเที่ยวในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กับนักแสดงหนุ่ม บลู-พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ แถมมีช็อตเด็ดที่ฝ่ายหญิงเดินคล้องแขนฝ่ายชายจนทำเอาชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าสถานะตอนนี้คืออะไรกันแน่
งานนี้ เดียร์น่า ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน ออกมาตอบคำถามแบบยิ้มๆ ว่าช่วงนี้หัวใจของลิซ่าน่าจะแข็งแรงดี เพราะทุกครั้งที่เจอ ลิซ่าเป็นคนที่สดใสและส่งพลังบวกให้เสมอ แถมยังบอกว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไร ลิซ่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีในทุกครั้ง
ในมุมของเพื่อน เดียร์น่าบอกว่าดีใจที่เห็นลิซ่าได้ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับ และรู้สึกดีที่เห็นลิซ่าทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
ส่วนเรื่องที่แฟนๆ จะเชียร์คู่ชิปนี้ไหม เดียร์น่ายอมรับว่าห้ามความคิดใครไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคล ส่วนเรื่องการแซวหรือแอบเชียร์ในกลุ่มเพื่อนนั้น เธอบอกว่าอยู่ในระดับกลางๆ เพราะปกติไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันขนาดนั้น แต่ทิ้งท้ายชัดเจนว่าไม่ว่าลิซ่าจะเป็นยังไงก็จะซัพพอร์ตเสมอ เพราะทุกคนเป็นเพื่อนกันในกลุ่มด้วยกันมา