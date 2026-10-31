นัดเพื่อนยังไงให้มาครบ? เกลือ กิตติ เฉลยเคล็ดลับแก๊งเป็นต่อรวมตัวพร้อมหน้า
วันที่ 31 ตุลาคม 2026 เกลือ กิตติ โพสต์รูปหมู่ผ่านเฟซบุ๊ก เผยภาพปาร์ตี้สุดคึกคักของแก๊งนักแสดงจากละครเป็นต่อ ที่รอบนี้มากันครบทีมแบบพร้อมหน้าพร้อมตา ทั้ง ชาคริต แย้มนาม, กิ๊ก มยุริญ และ ธงธง โดยนัดกันได้พร้อมหน้ากว่า 10 คน
ความพีคคือ เกลือ ได้แชร์ทริคเด็ดที่ทำให้เพื่อนมากันครบว่า "เวลานัดเพื่อนอย่าวางแผนเยอะ มันจะมาไม่ครบ ให้นัดปุ๊บปั๊บ! เพื่อนจะมาครบเชียว!!"
สรุปคือไม่ต้องคิดเยอะ แค่นัดปุ๊บปั๊บจบเลย ใครที่นัดเพื่อนแล้วโดนเทบ่อยๆ ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะ เผื่อจะรวมตัวได้ครบแบบแก๊งนี้บ้าง
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก