พี่นาค 6 มาแน่! ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จัดบวงสรวงใหญ่ เตรียมความหลอนแบบสับ
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จัดพิธีบวงสรวงใหญ่ภาพยนตร์ พี่นาค 6 ณ ลานหน้าบริษัท เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล โดยภาคนี้ยังคงคอนเซ็ปต์ความฮาสยอง-หลอนรอบทิศทาง และที่น่าสนใจคือการตอกย้ำว่าจะถ่ายทำในสถานที่จริงทุกที่ ดีกรีทะยานความฮา
ไลน์อัปนักแสดงภาคนี้บอกเลยว่าแน่นมาก นำทีมโดย เอม วิทวัส, เจมส์ ภูริพรรธน์, ต้า อธิวัตน์, อินทนนท์ วรวรรธน์, เน็ต สิรภพ, กัน นภัทร, จีน่า วิรายา, กาโตว์ ปัณณวิชญ์, ปราชญ์ ปราชญ์รวี, ปาณพุฒิ ศักดายาวนิช, เรฟ รณกร และ เปา อนุชา
นอกจากทีมนักแสดงแล้ว ในพิธีนี้ยังมี ไมค์ ภณธฤต ผู้กำกับภาพยนตร์ พร้อมด้วยเหล่าผู้บริหารอย่าง คุณสมใจ เลิศเศรษฐการ, คุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร และ คุณทิพย์วรินทร์ นิลดำ มาร่วมงานกันแบบครบทีม
เอาจริงคือแค่เห็นรายชื่อนักแสดงก็รู้แล้วว่าความวุ่นวายระดับสิบแน่นอน งานนี้จะหลอนแค่ไหนหรือจะฮาจนกรามค้าง ต้องรอดูกันว่าสถานที่จริงที่ว่านั้นจะทำให้เราขนลุกหรือขำจนตกเก้าอี้มากกว่ากัน