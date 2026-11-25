ท้าทายสุดขีด! ญาญ่า ประเดิมละครเวทีครั้งแรกใน เรือนมยุรา เดอะ มิวสิคัล ให้ความยากเต็มสิบแต่ความมั่นใจเต็มร้อย
เตรียมกรี๊ดให้สุดเสียง เพราะ ญาญ่า กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของละครเวทีเป็นครั้งแรกกับเรื่อง เรือนมยุรา เดอะ มิวสิคัล ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าดีใจมากที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำมานานในฐานะนักแสดง และถ้าได้ขึ้นเวทีสักครั้งในชีวิตจะรู้สึกฟูลฟีลสุดๆ โดยตอนนี้เริ่มซ้อมนิดหน่อยแล้ว ทั้งการฝึกกล้ามเนื้อและรูปปากในการออกเสียงที่ยังไม่คุ้นเคย
แต่บอกเลยว่างานนี้ไม่ง่าย เพราะ ญาญ่า ให้คะแนนความยากของการซ้อมรอบนี้เต็ม 10 แบบไม่หัก โดยเฉพาะการแปลความรู้สึกออกมาเป็นเสียงเพลงที่ยากกว่าการพูดปกติ และยอมรับว่ายังไม่ได้ซ้อมเต็มที่แต่ก็รู้แล้วว่าหินจริง แต่ถึงจะยากแค่ไหน ความมั่นใจที่ให้ตัวเองคือ 100 เต็ม เพราะถ้าให้น้อยกว่านี้เดี๋ยวจะเสียเซลฟ์เอาได้
ในส่วนของคนช่วยซัพพอร์ต พี่แบร์ มีคำแนะนำให้บ้าง ส่วน ณเดชน์ ก็มีวันที่เข้าไปร้องเพลงให้ฟังและซ้อมด้วยกัน แต่ไม่ได้สอนอะไรจริงจัง เพราะณเดชน์มาสายซัพพอร์ต ฉีดยาเต็มที่ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าก็จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ ต้องให้คนอื่นพูดมากกว่า
สำหรับเนื้อเรื่องของเรือนมยุรา ญาญ่า มองว่าเป็นเรื่องที่สนุกและมีเวทมนตร์ ซึ่งคิดว่าคนดูน่าจะเอ็นจอยกัน ส่วนเรื่องการแปลความรู้สึกเป็นเสียงเพลงก็น่าจะโอเคเพราะตัวเองเป็นคนมีพลังเยอะและแรงชีวิตสูง แม้จะกดดันและถามตัวเองทุกวัน แต่ก็มองว่านี่คือชาเลนจ์ที่ต้องทำให้ได้ โดยมีกำลังใจจากคนรอบข้างเป็นแรงผลักดันให้ทุกอย่างคอมพลีท
ปิดท้ายด้วยเรื่องพระเอกที่ทำเอาลุ้นกันตัวโก่ง เพราะ ญาญ่า บอกว่าโชคดีมากที่ได้คู่แสดงที่เก่งมากๆ มาซัพพอร์ต แต่ขออุบชื่อไว้ก่อนเพราะกลัวโดนดุ พร้อมทิ้งท้ายแบบแกงๆ ว่า "ไม่ใช่ณเดชน์หรอก ไหมนะ"