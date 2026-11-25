อิน-องศา จัดเต็มแฟนมีตครั้งแรกในไทย เคมีฟินจนฮอลล์แทบแตก!
งานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในไทยของ อิน จักราสินธุ์ และ องศา ธีธัช จากซีรีส์ อรุณรุ่ง The Edge of Horizon ในชื่องาน THE RISING SUN INNONGSA 1st FAN MEETING IN BANGKOK เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 ที่ผ่านมา ณ One Bangkok Forum และทาง Live Streaming บอกเลยว่าเดือดจัดตั้งแต่นาทีแรกที่เปิดตัวด้วยโชว์ร้องและเต้นแบบ Hot 2 Hot จนฮอลล์ลุกเป็นไฟ ก่อนจะเปลี่ยนโหมดมาเล่นเกมใกล้ชิดกับแฟนคลับให้ได้หัวเราะกันถ้วนหน้า
ช่วงโชว์เดี่ยวยิ่งทำเอาแฟนๆ อึ้งไปตามๆ กัน เพราะอินงัดสกิลลับมาโซโล่ตีกลองในเพลง เพียงพอ ได้แบบเท่ระเบิด ส่วนองศาก็โชว์พลังเสียงในเพลง มหันตภัย ตามด้วยซิงเกิลใหม่ แค่ได้พบเธอ ที่มีอินมานั่งส่งสายตาหวานให้กำลังใจอยู่ข้างเวที งานนี้บอกเลยว่าคนดูฟินจนตัวแตกแน่นอน
ความน่ารักยังไม่หมดแค่นั้น เพราะทั้งคู่ยังพาแฟนๆ ไปออกสเต็ปเต้นในเพลง หมวยนี่คะ กันทั้งงาน ก่อนจะพาทุกคนไปซึ้งกับ VTR เบื้องหลังความตั้งใจ และมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยการประกาศชื่อด้อมอย่างเป็นทางการว่า พุดตาน ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ อรุณรุ่ง นั่นเอง
ปิดท้ายคืนแห่งความสุขด้วยเพลง แสงแรก เวอร์ชันพิเศษที่ทั้งคู่ร้องด้วยกันเป็นครั้งแรก และส่งทุกคนกลับบ้านด้วยเพลงความหมายดีๆ อย่าง เมื่อถูกค้นพบ เรียกได้ว่าเป็นงานที่ครบทุกรสชาติจริงๆ ทั้งสนุก อบอุ่น และฟินระดับสิบ
ใครที่พลาดงานนี้ไปบอกเลยว่าเสียดายมาก แล้วชาวพุดตานล่ะ ฟินกับช็อตไหนที่สุด?