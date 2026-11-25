สไปร์ทเดือด! ทวงเงินรายได้เพลง ‘ทน’ ลั่นโตแล้วอย่าพูดเหมือนเด็กสองขวบ
SPRITE หรือ สไปร์ท ศุกลวัฒน์ แร็ปเปอร์หนุ่มเจ้าของเพลงฮิต 'ทน' ออกมาระบายความในใจผ่านไอจีสตอรี่แบบจัดเต็ม โดยโพสต์ภาพยอดวิวมิวสิกวิดีโอเพลง 'ทน' จากยูทูบแชนแนลของค่าย Hype Train ที่มียอดวิวสูงกว่า 478 ล้านวิว พร้อมทวงเงินรายได้แบบฟาดๆ ว่า “โอนมาให้ผมบ้าง เพลงอื่นด้วย”
เขาบอกว่ารู้ทุกอย่างว่าตัวเองลำบากแค่ไหน และกว่าสมองจะคิดได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย พร้อมสั่งให้เลิกพูดจาเหมือนเขาอายุสองขวบ เพราะตอนนี้โตแล้ว ไม่ได้เกิดมาอายุ 21 และว่าไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมาตาม พร้อมทิ้งท้ายให้คนเป็นผู้ใหญ่ทำระบบตามความยุติธรรมที
นอกจากนี้ สไปร์ทยังโพสต์อีกว่าไม่อยากเป็นแบบนี้ และมีหลายอย่างที่ทำให้เขาเปลี่ยนไป แม้จะเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่มีรายละเอียดเยอะ แต่สิ่งที่เจอมาตลอดทำให้รู้สึกเศร้า ซึ่งเขาต้องตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามเขาทิ้งท้ายว่าทุกคนบนโลกก็มีเรื่องเครียด และจากนี้จะมีความสุขให้มากๆ