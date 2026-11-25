ท็อป ทศพล ประกาศลั่น! ถ้าหนังทำเงิน 100 ล้าน จะขอ แจ็คกี้ ชาเคอลีน เป็นแฟน
งานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง ผ่าจ้าน ที่ลานอินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 กลายเป็นพื้นที่สีชมพูทันที เมื่อ แจ็คกี้ ชาเคอลีน หอบช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับ ท็อป ทศพล ที่ร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วย
งานนี้ฝ่ายชายไม่ปล่อยให้หลุดมือ ออกมายอมรับกับสื่อแบบแมนๆ เลยว่าตอนนี้กำลังจีบ แจ็คกี้ อยู่ ส่วนจะสมหวังหรือไม่นั้นก็ต้องแล้วแต่ฝ่ายหญิง แถมยังชมไม่หยุดว่าวันนั้น แจ็คกี้ สวยมาก ขนาดเห็นแค่ด้านหลังก็ยังสวย
แต่ช็อตที่ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดสนั่นคือการประกาศกลางงานของ ท็อป ที่ว่าถ้าภาพยนตร์ ผ่าจ้าน ทำรายได้ถึง 100 ล้านบาท เขาจะไปขอ แจ็คกี้ เป็นแฟน พร้อมกับขอให้ทุกคนช่วยกันเชียร์ด้วย
เมื่อราวหนึ่งสัปดาห์ก่อน แจ็คกี้ เพิ่งยอมรับในรายการแฉว่ากำลังศึกษาดูใจกับ ท็อป อยู่จริง คุยกันทุกวันและคุยกับเขาแค่คนเดียวเท่านั้น ส่วนช่อดอกไม้ปริศนาที่เคยเป็นประเด็น ก็คือ ท็อป นี่แหละที่เป็นคนส่งมาให้
บอกเลยว่างานนี้กองเชียร์ต้องรีบพุ่งตัวไปตีตั๋วรัวๆ แล้วล่ะ เพราะถ้าอยากเห็นคู่นี้เลื่อนสถานะเป็นแฟนกันไวๆ รายได้ 100 ล้านคือคำตอบ!