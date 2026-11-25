ลุคชุดไทยวันลอยกระทงของ โอปอล สุชาตา สวยจึ้งจนชาวเน็ตตะลึง
โอปอล สุชาตา ทำเอาโซเชียลสะกดสายตาด้วยการปล่อยภาพลุคชุดไทยพร้อมเครื่องประดับสุดงดงามในคืนวันลอยกระทง ซึ่งความปังรอบนี้ไม่ได้มีแค่ชุด เพราะยังมีกระทงสวยๆ จากฝีมือนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ ที่ทำมาเพื่อเสริมความสวยแบบไทยๆ ให้เธอ
บอกเลยว่าลุคนี้คือที่สุด ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เหมือนหลุดออกมาจากวรรณคดีไทยชัดๆ จนชาวเน็ตพากันตะลึงในความสวยของเธอทั้งโซเชียล งานนี้ให้คะแนนเต็มสิบไม่หักเลยจริงๆ
ใครเห็นแล้วใจละลายเหมือนกันบ้าง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก