หูเคลือบทอง! THE TOYS ปล่อยเพลงรักเซอร์ไพรส์เจ้าสาวในงานแต่ง
เตรียมหมอนมาจิกด่วน เพราะ THE TOYS ปล่อยเพลงโรแมนติก "ชีวิตคืออะไร? (Winter Is Coming)" ที่ฟังแล้วหูเคลือบทองสุดๆ ความพีคคือเพลงนี้ไม่มีคำว่า "รัก" อยู่ในเนื้อเพลงเลยสักคำ แต่สัมผัสได้ถึงความรักทุกท่วงทำนอง แถมยังใช้เพียงเสียงร้องกับเปียโนเท่านั้น งานนี้กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนหลังจาก THE TOYS นำเพลงนี้ไปร้องเซอร์ไพรส์เจ้าสาวในงานแต่งงานของตัวเอง ซึ่งในมิวสิควิดีโอจะเห็นบรรยากาศงานแต่งแบบย้อนหลังด้วย
ทางด้านฝั่งสาวๆ Gen Z จากค่าย XOXO ENTERTAINMENT อย่างดูโอ้ PS (Purse & Sydney) ที่มี เพิร์ส จิรภัทร และ ซิดนีย์ ศุภญา ก็ส่งซิงเกิลใหม่ "อิงไหล่" มาท้าทายตัวเองด้วยแนวดนตรีและการแสดงที่ต่างจากเดิม โดยได้ JAP The Richman Toy มาโปรดิวซ์ และดึง ไนซ์ ATLAS มารับบทพระเอก MV ที่กำกับโดย PRANGPRANK
ส่วนสายดิ่งต้องไปฟัง "ทิ้งเธอไว้ในปีนี้ (Last goodbye)" ซิงเกิลใหม่จาก อิ้งค์ วรันธร ที่มาให้กำลังใจคนที่อยากก้าวออกจากความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้เพื่อกลับมารักตัวเองอีกครั้ง โดยเพลงนี้ได้ แทน Lipta เป็นโปรดิวเซอร์ และมี ข้าว fellow fellow ร่วมแต่งเพลง
ส่วนแพรซัน (praesun) ก็ส่งเพลง "อันดับเดียว (tier list)" มาเอาใจสายจัดอันดับที่ยอมยกตำแหน่งที่หนึ่งในใจให้คนพิเศษเพียงคนเดียว ซึ่งเพลงนี้เป็นการกลับมาร่วมงานกับ ข้าว fellow fellow อีกครั้ง และปล่อย MV ให้ชมกันแล้วทาง YouTube : Prae sun
ปิดท้ายด้วย องศา ธีธัช ที่ส่งเพลง "แค่ได้พบเธอ (Last Wish)」 สไตล์ป๊อปผสม Musical มาต้อนรับหน้าหนาว แทนใจคนโสดที่กำลังตามหาใครสักคนที่ทำให้หัวใจอบอุ่น โดยองศาบอกว่าอยากให้ทุกคนอบอุ่นหัวใจเมื่อได้ฟังเพลงนี้
ส่วนสายร็อกต้องลองฟัง "ถ้าเราต้องจากกันไป" เพลงช้าจากวง NINEOKMAI ที่นำเสนอความจริงอันเจ็บปวดผ่านดนตรีป๊อปร็อกที่ใช้ String Ensemble และ Piano มาเพิ่มความละมุน พร้อมเสียงร้องของ คีตะ นักร้องนำและมือกีตาร์ ที่ยังคงความเดือดตามลายเซ็นของวงไว้ครบถ้วน