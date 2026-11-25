เกิดอะไรขึ้น! เจมส์ จิรายุ โดนลูกชายปาดหน้า แฟนคลับถามหาแต่น้องพบรัก
โดนลูกชายโกยเรตติ้งปาดหน้าเข้าให้แล้วสำหรับ เจมส์ จิรายุ ที่ออกมาเล่าโมเมนต์ขำๆ ตอนไปทำงานต่างจังหวัด เมื่อเจอแฟนๆ ตะโกนเรียกกันลั่นสนามบิน แต่สิ่งที่ทุกคนถามหาไม่ใช่คุณพ่อ แต่กลับเป็นน้องพบรัก โดยแฟนๆ ถามว่าน้องพบรักไม่ได้มาด้วยหรือ
ที่พีคกว่านั้นคือไม่มีใครขอถ่ายรูปเลย เพราะทุกคนแค่สงสัยว่าลูกชายมาด้วยไหม จนคุณพ่อต้องรีบแนะนำตัวกลับไปว่า "ผมเจมส์ครับ"
ถือว่าน้องพบรักดังแซงหน้าคุณพ่อไปไกลเลยทีเดียว งานนี้เห็นใจคุณพ่อเจมส์สุดๆ
ถามจริง ใครเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างที่กลายเป็นคนนอกในเรื่องของตัวเอง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก