มาริโอ้ เคลียร์ชัดสถานะกับช่อง 3 หลังไร้ชื่อในปฏิทินปี 2027
กลายเป็นประเด็นที่แฟนๆ สงสัยกันยกใหญ่ หลังจากปฏิทินของช่อง 3 ประจำปี 2027 ไม่มีภาพของ มาริโอ้ เมาเร่อ ปรากฏอยู่ จนหลายคนตั้งคำถามว่าพระเอกหนุ่มหมดสัญญากับทางช่องแล้วหรือเปล่า
\ซึ่ง มาริโอ้ ได้ออกมาชี้แจงว่ายังรับงานของทางช่อง 3 ตลอด ถ้ามีโอกาสก็ยินดีอยู่แล้วเป็นสัญญาใจ รับได้ทุกที่ พอเป็นอิสระก็ปกติ ยังอยู่ตรงนี้ ทำภาพยนตร์ และถ้าทางช่องมีโปรเจกต์ก็ยินดีมากๆ
\สำหรับทิศทางการทำงานหลังจากนี้ มาริโอ้บอกว่าช่วงนี้กำลังลุยงานภาพยนตร์ และในปี 2027 จะมีซีรีส์ที่รอถ่ายทำอยู่ ซึ่งมีหลายที่ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆ โดยเจ้าตัวยอมรับว่าเลือกรับงานมากขึ้น จะดูว่าเชื่อในบทนั้นจริงๆ และสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีไหม ถ้าอันไหนอ่านแล้วไม่เชื่อหรือคิดว่าทำได้ไม่ดีก็จะขอผ่านก่อน หรืออาจจะคุยกับผู้กำกับและคนเขียนบทอีกที เพราะอยากลองบทบาทใหม่ๆ ที่ท้าทายและไม่เคยทำ
\นอกจากเรื่องงานแล้ว มาริโอ้ยังเล่าถึงทริปขี่มอเตอร์ไซค์กับพี่ๆ เพื่อนๆ ในต่างประเทศเป็นเวลาห้าวันที่ผ่านมาว่าแฮปปี้มาก เพราะปกติขี่แต่ในไทย พอได้ไปขี่เมืองนอกเลยได้เปิดหูเปิดตา แถมอากาศยังเย็นกำลังดี ส่วน จันจิ ไม่ได้ไปด้วยเพราะติดงาน และมองว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ลำบากและอันตรายเกินกว่าจะให้ใครซ้อนท้าย เพราะถ้าล้มคนเดียวจะดีกว่า