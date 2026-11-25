อแมนด้า ออบดัม กับลุคทองคำนอนกลางดอกดาวเรืองฉลองลอยกระทง
อแมนด้า ออบดัม ทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟด้วยการโพสต์เซ็ตภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อต้อนรับเทศกาลลอยกระทงปี 2026 โดยมาในลุคสุดเซ็กซี่สีเหลืองทองที่แมตช์เข้ากับธีมดอกดาวเรือง ความปังอยู่ที่การโพสท่านอนอยู่ท่ามกลางกองดอกดาวเรืองและใบไม้สีเขียวที่ถูกจัดวางเป็นรูปกระทงขนาดใหญ่ พร้อมคอมพลีทลุคด้วยผมยาวสลวยและการแต่งหน้าโทนละมุนที่ช่วยขับผิวให้ดูโดดเด่น
นอกจากความสวยที่ทำเอาทุกคนอึ้งแล้ว อแมนด้ายังเขียนแคปชั่นส่งต่อพลังบวกว่า “ลอยทุกข์ไปกับธาร ให้ความรุ่งเรืองเบ่งบานไม่รู้โรย” พร้อมอวยพรให้ทุกคนทิ้งเรื่องราวหม่นหมองให้ลอยไปกับกระทง และขอให้สิ่งดีๆ ผลิบานในชีวิตเหมือนดอกดาวเรืองสีทองในคืนวันลอยกระทง รวมถึงขอให้ทุกวันนับจากนี้มีแต่ความสุขและความรุ่งเรือง
งานนี้เจ้าตัวไม่ลืมให้เครดิตทีมงานเบื้องหลังแบบครบถ้วน ทั้งผู้จัดการ, ครีเอทีฟ, ช่างภาพ, สไตลิสต์, ช่างแต่งหน้า, ช่างทำผม รวมถึงผู้สนับสนุนและทีมงานทุกคน ซึ่งทางฝั่งแฟนคลับก็ไม่น้อยหน้า รีบเข้ามาคอมเมนต์ชมทั้งความสวยและความครีเอทีฟของลุคนี้กันรัวๆ
บอกเลยว่าลุคนี้คือที่สุดของความจึ้ง ใครจะกล้านอนกลางดอกดาวเรืองได้เป๊ะขนาดนี้!