เตรียมวอร์มนิ้ว! โอบ นิธิ ประกาศแฟนคอน oneniverse รอบเดียวจบไม่มีซ้ำ
เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางสู่จักรวาลแห่งความรักครั้งใหม่ เพราะ โอบ นิธิ เตรียมเปิดประตูพาทุกคนเข้าสู่โลกใบใหม่ในงานแฟนคอนเสิร์ต OABNITHI FAN-CON [ONENIVERSE] ที่จะขนโมเมนต์ชวนใจฟูและโชว์พิเศษที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่อแฟนๆ โดยเฉพาะ งานนี้โอบจะเผยเสน่ห์หลากหลายมุมทั้งความสนุกและความใกล้ชิดให้ตกหลุมรักกันอีกรอบ และที่สำคัญคือจัดให้ชมเพียงรอบเดียวเท่านั้น
ใครอยากไปสร้างความทรงจำใน ONENIVERSE ด้วยกัน ปักหมุดวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2027 ที่ BEAT Active Arena, BITEC BURI ไว้เลย ส่วนเรื่องบัตรต้องตั้งสติให้ดี เพราะจะเปิดจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2026 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป ทาง I Have Ticket
สำหรับราคาบัตรมีให้เลือก 2 แพ็กเกจ คือ SUN PACKAGE ราคา 1,599 บาท และ MOON PACKAGE ราคา 1,099 บาท บอกเลยว่าใครอยากสัมผัสเสน่ห์แบบใกล้ชิดต้องรีบวอร์มนิ้วรอกดบัตรให้ทัน ไม่อย่างนั้นพลาดประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ไปเสียดายแย่
ถามจริง ใครเล็งแพ็กเกจไหนไว้บ้าง หรือมีใครเตรียมสูตรกดบัตรขั้นเทพมาแชร์กันหน่อยไหม?