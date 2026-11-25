หวานเจี๊ยบ! ไผ่ พาทิศ พา น้ำตาล กลับบ้านเกิดที่แพร่ พร้อมโหมดแฟนเด็กที่แท้ทรู
คู่รักที่เตรียมจะเลื่อนสถานะเป็นคู่ชีวิตอย่าง ไผ่ พาทิศ และ น้ำตาล พิจักขณา พากันไปพักผ่อนที่จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้ำตาล พร้อมแชร์ภาพบรรยากาศธรรมชาติสวยๆ ให้แฟนคลับได้อิจฉากัน
งานนี้ ไผ่ พาทิศ ทำหน้าที่แฟนเด็กดีเด่น ตามใจน้ำตาลทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องการถ่ายรูปที่จัดเต็มให้แบบจุกๆ รวมแล้วเกือบ 500 รูป พร้อมรีวิวว่าคนแพร่น่ารัก อากาศดี และที่พักสวยมาก ระหว่างทางที่เดินทางก็ผ่านทั้งป่าและลำธารที่สวยงาม
ความพีคอยู่ที่ตอน ไผ่ พาทิศ อวดนาฬิกาเรือนใหม่ที่บอกว่าเหมาะสำหรับสายลุย นำทางดีและกันน้ำได้ เลยขอตัวไปลองเทสนาฬิกาในป่า ลำธาร และแม่น้ำ พร้อมบอกว่าชอบมากจนอยากไปเทสทุกวัน และชวนให้ทุกคนมาเที่ยวแพร่กันเยอะๆ ถ้าใครมีที่สวยๆ ใกล้ป่าใกล้น้ำก็แนะนำมาได้เลย เพราะอยากพาแฟนไปถ่ายรูปพักผ่อน พร้อมปิดท้ายด้วยคำว่า "รักเค้าครับ"
แต่ความหวานก็ต้องสะดุดเมื่อ น้ำตาล เข้ามาคอมเมนต์แซวแฟนหนุ่มแบบแสบๆ ว่า "คำพูดมากมาย ความหมายอยากเข้าป่าเสือเฒ่า"