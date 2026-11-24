ฉลองเบิ้ล! กองแก้วพิสดารจัดปาร์ตี้วันเกิด ปิ่น-โดนัท แถมฉลองจบป.ตรีให้สาวโดนัทด้วย
ความน่ารักเต็มสิบไม่หัก เมื่อค่ายสามเศียรปล่อยภาพเบื้องหลังความแฮปปี้กลางกองละคร แก้วพิสดาร ที่รวมตัวกันจัดปาร์ตี้วันเกิดให้สองสาวคนเก่งอย่าง ปิ่น ชรินพร และ โดนัท ปิ่นปินัทธ์ แบบจัดเต็ม
แต่ความปังยังไม่หมดแค่นั้น เพราะงานนี้ยังถือโอกาสร่วมยินดีกับ โดนัท ปิ่นปินัทธ์ ที่เพิ่งกลายเป็นบัณฑิตป้ายแดง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไปแบบสวยๆ
เห็นบรรยากาศอบอุ่นขนาดนี้ ขอให้ทั้งสองสาวมีความสุขและเรตติ้งละครพุ่งทะลุจอไปเลยจ้า ใครจะไปต้านความน่ารักนี้ไหว
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก