หนาวนี้ต้องมีซีรีส์! มัดรวมลิสต์เกาหลีสายละมุน เอาไว้ซุกตัวใต้ผ้าห่ม
เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของ มกแฮวอน หญิงสาวที่หนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่กลับไปพักใจที่บ้านเกิดในชนบท แล้วได้กลับมาเจอกับ อึนซอบ เจ้าของร้านหนังสือเล็กๆ ที่แอบรักเธอมานาน เรื่องนี้เน้นความใจฟูแบบค่อยเป็นค่อยไป ผ่านบรรยากาศร้านหนังสือ กาแฟอุ่นๆ และวิวฤดูหนาวในชนบท เป็นการเยียวยาบาดแผลในใจของคนสองคนที่นุ่มนวลสุดๆ
ต่อด้วยสายแฟนตาซีดราม่าของ คิมชิน อดีตแม่ทัพที่กลายเป็นก็อบลินอมตะ กับ จีอึนทัก เด็กสาวผู้มองเห็นวิญญาณและถูกลิขิตให้เป็นเจ้าสาวของก็อบลิน ถึงพล็อตจะดูเข้มข้นแต่ก็มีมุกตลกโบ๊ะบ๊ะและโมเมนต์น่ารักๆ มาตัดเลี่ยน แถมงานภาพยังอลังการ เพลงประกอบเพราะจนหูเคลือบทอง และเคมีนักแสดงคือดีงามจนลืมเวลา
ปิดท้ายด้วยเรื่องที่เพิ่มความตื่นเต้นเข้าไปในความรัก เล่าถึง นัมฮงจู หญิงสาวที่ฝันเห็นเหตุการณ์ร้ายในอนาคต และ จองแจชาน อัยการหนุ่มที่มีความสามารถคล้ายกัน ทั้งคู่เลยต้องแท็กทีมกันแก้ไขสถานการณ์เพื่อช่วยชีวิตคนก่อนที่ฝันร้ายจะกลายเป็นเรื่องจริง
บอกเลยว่าลิสต์นี้คือที่สุดของความฟิน ใครยังไม่มีเรื่องไหนในลิสต์ รีบไปตำด่วน หรือใครมีเรื่องไหนอยากป้ายยาเพิ่ม คอมเมนต์บอกกันหน่อย!