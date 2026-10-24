ทารีน่าเคลื่อนไหวแล้ว! หลัง MGI ประกาศไม่ส่ง 6 ประเทศลุยมิสยูนิเวิร์ส 2026
งานนี้มีช็อก! เมื่อบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อ 21 ตุลาคม 2026 ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ส่งตัวแทนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และลาว เดินทางไปเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ที่ประเทศเปอร์โตริโก ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
ต้องเล่าก่อนว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนมาสักพักแล้ว เพราะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเรื่องการเข้าร่วมประกวดของ ขนม ทารีน่า โบเทส ตัวแทนจากประเทศไทย ซึ่งทางกองประกวดมิสยูนิเวิร์สได้ออกมาประกาศตัดสิทธิ์ 6 ประเทศที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ MGI จนกลายเป็นข้อสงสัยว่าสรุปแล้วสาวงามของเราจะได้ไปวาดลวดลายบนเวทีระดับโลกหรือไม่
ยืนกรานไม่ถอนตัว แต่ไม่ไปประกวด
ในแถลงการณ์ของ MGI ระบุว่าหลังจากได้ปรึกษาหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง องค์กรระดับชาติ และตัวแทนทั้งหกท่านแล้ว จึงได้ข้อสรุปว่าจะไม่เดินทางไปประกวดในครั้งนี้ แต่ที่ต้องขีดเส้นใต้เน้นๆ คือ การไม่เข้าร่วมครั้งนี้ไม่ใช่การถอนตัวโดยสมัครใจตามสัญญา ไม่ใช่การสละสิทธิ์แฟรนไชส์ของ MGI และไม่ใช่การยอมรับจุดยืนในแถลงการณ์สาธารณะเกี่ยวกับหกประเทศดังกล่าวด้วย ซึ่งทาง MGI ยืนยันว่าจะยังคงรักษาสิทธิตามสัญญา และสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อ ขยาย หรือใช้สิทธิเหล่านั้นตามข้อตกลงที่มีอยู่
ศักดิ์ศรีเหนือกว่ามงกุฎ
ทาง MGI ยังได้ส่งข้อความให้กำลังใจตัวแทนทั้งหกคน โดยระบุว่าทุกคนจะยังคงดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนระดับชาติในประเทศของตนต่อไปตามข้อตกลง พร้อมย้ำว่าความสำเร็จและคุณค่าของผู้หญิงไม่สามารถตัดสินได้จากสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งทำให้พวกเธอไม่ได้ปรากฏตัวบนเวทีระดับนานาชาติใดเวทีหนึ่ง
นอกจากนี้ MGI ยังได้สับแรงๆ ถึงเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงว่าควรมีความหมายมากกว่าแค่คำสโลแกน โดยการยืนเคียงข้างผู้หญิงเมื่อศักดิ์ศรีถูกท้าทาย ปกป้องเมื่อความปลอดภัยหรือการปฏิบัติที่เท่าเทียมไม่ได้รับประกัน และปฏิเสธที่จะให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อในความขัดแย้งขององค์กร เพื่อรับประกันว่าไม่มีใครถูกคุกคาม ถูกปฏิเสธ หรือถูกเลือกปฏิบัติจากข้อพิพาทที่พวกเธอไม่ได้เป็นคนก่อ ซึ่งเหตุการณ์รอบการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 75 นี้ ไม่ควรลดทอนสิ่งที่ผู้หญิงทั้งหกคนทำสำเร็จหรือความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศของตน เพราะพวกเธอจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีและตำแหน่งระดับประเทศ และ MGI ก็จะไม่ยอมเสียสิทธิตามสัญญาเช่นกัน
ทารีน่าตอบกลับด้วยความเชื่อ
ปิดท้ายด้วยการเคลื่อนไหวของ ขนม ทารีน่า โบเทส ที่หลังจากมีแถลงการณ์ออกมา เธอก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆ รอนาน โดยการแชร์โพสต์แถลงการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า "Trust in Gods timing" หรือเชื่อมั่นในจังหวะเวลาของพระเจ้านั่นเอง
สรุปคือไม่ได้ไปแต่ใจยังสู้ แถม MGI ยังกางปีกป้องสุดตัวขนาดนี้ สงสัยงานนี้ต้องรอดูว่า 'จังหวะเวลาของพระเจ้า' จะพาความปังไปลงเอยที่ตรงไหนกันแน่!