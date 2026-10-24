รวมลิสต์เพลงใหม่! อะตอมดึงป๊อดร่วมจอย-ไอซ์ x อ๊ะอาย ปล่อยซิงเกิล Soul สุดละมุน
เริ่มที่ความปังของ อะตอม ชนกันต์ ที่ส่งเพลง “ข้างเธอ” ซิงเกิลที่ 3 จากอัลบั้ม “exit” มาชวน ป๊อด ธนชัย อุชชิน มาร่วมฟีเจอริ่ง ซึ่งอะตอมบอกว่าคุ้นเคยเสียงพี่ป๊อดมาตั้งแต่เด็ก เป็นเสียงที่อบอุ่นและคอยเตือนสติ พอมาอยู่ในเพลงนี้เลยทำให้ message เรียบๆ มีน้ำหนักขึ้น แถมตอนแรกแค่ตั้งใจอยากให้พี่ป๊อดลองฟัง ถ้าชอบค่อยมาร่วมงานกัน พอพี่ป๊อดตอบรับคือดีใจมาก
ส่วนสาย Soul และ R&B ต้องจัดเพลง “แค่คนโทรผิด” เวอร์ชั่นปี 2026 จากโปรเจ็กต์ ICE REIMAGINED ที่ ไอซ์ ศรัณยู ดึง อ๊ะอาย 4EVE มาร่วมถ่ายทอดเพลงคุ้นหูในมุมมองใหม่
ทางด้าน Violette Wautier ก็ออกซิงเกิลใหม่ชื่อ “หมอก (just u and i)” เพลงที่พูดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตแบบอบอุ่น โดยได้ Marc Tatchapon มาร่วมเขียนเนื้อร้อง และ Jackson Dimiglio-Wood เป็น Audio Producer
สาย Hip Hop/R&B เตรียมหูไว้เลย TG TIGER ส่งเพลง “INTROVERT” ที่ฟีเจอริ่งกับ Sexski หยิบเอาประสบการณ์จริงของคนที่มีเรื่องในใจแต่พูดไม่ออกมาเล่า โดยมี Ninesixtsoul ผลิตเพลง และได้ นุ่น สุทธิภา คงแนวดี มาร่วมเล่นในมิวสิควิดีโอ
งานละมุนจาก DMD MUSIC และสาย Folk
เฟิร์สวัน วรรณกร จากค่าย DMD MUSIC ส่งซิงเกิลที่ 2 “8/7” เพลงน่ารักๆ ของคนตกหลุมรักที่อยากขอต่อเวลา โดยได้ THE TOYS และ Marc Tatchapon รับหน้าที่โปรดิวเซอร์และแต่งเพลง พร้อมมี Surprisedsp เป็น Song Director ซึ่งเฟิร์สวันตั้งใจส่งพลังงานบวกให้คนฟังได้ยิ้มตาม
ปิดท้ายด้วย Alie Blackcobra ศิลปินจาก Believe Artist Services ที่กลับมาพร้อม “SOMEONE (สรณะ)” เพลงแนว alternative folk ที่พูดถึงความต้องการใครสักคนที่เข้าใจในวันที่ชีวิตไม่เป็นอย่างหวัง โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความทรงจำวัยเด็กกับภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์
ลิสต์ยาวขนาดนี้ มีเพลงไหนเข้า playlist ของทุกคนบ้าง?