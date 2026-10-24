เปิดโผ 10 นักแสดง แรงเงา 2026 เตรียมเปิดศึกรักร้าวและความแค้นทางช่องวัน 31
แรงเงา 2026 กลับมาสร้างความเดือดอีกครั้งทางช่องวัน 31 กับพล็อตเรื่องที่เน้นความรัก ความแค้น และการทรยศหักหลังที่ซับซ้อน โดยรอบนี้ดึงเอานักแสดงมากฝีมือมาปะทะบทบาทกันแบบจัดเต็ม เตรียมตัวรับแรงกระแทกของดราม่าเข้มข้นได้เลย
คู่ปรับและตัวละครหลักที่ต้องจับตา
นำทีมโดย ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ที่ต้องรับบทสุดหินเป็นฝาแฝด มุนินทร์ และ มุตตา ซึ่งมีบุคลิกต่างกันคนละขั้ว โดยมุตตาจะเป็นสาวน้อยอ่อนโยน ไร้เดียงสาที่ดวงซวยเข้าไปพัวพันกับความสัมพันธ์ยุ่งเหยิงกับเจนภพจนชีวิตเปลี่ยน ส่วนมุนินทร์คือพี่สาวสายสตรอง ฉลาด เด็ดเดี่ยว และไม่ยอมคน เมื่อรู้ว่าน้องสาวต้องเผชิญกับความเจ็บปวด เธอจึงกลับมาวางแผนเอาคืนและทวงความยุติธรรมให้แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน งานนี้ต้องรอดูว่าใบเฟิร์นจะถ่ายทอดความต่างของสองตัวละครนี้ออกมาได้จึ้งแค่ไหน
ทางด้าน ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ รับบทเป็น เจนภพ ตัวต้นเรื่องที่ดูเหมือนจะมีครบทุกอย่าง ทั้งหน้าที่การงานและครอบครัว แต่ดันไม่รู้จักพอจนแอบนอกใจ กลายเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งทั้งหมด ซึ่งป๋อต้องถ่ายทอดความกดดันในการปกปิดความลับและการรับมือกับผลลัพธ์ที่ตามมา โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับแผนการแก้แค้นของมุนินทร์
ส่วนตัวแม่สายฟาดอย่าง เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา รับบทเป็น นพนภา ภรรยาของเจนภพ ผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองและห่วงศักดิ์ศรีทางสังคมเป็นที่สุด เมื่อเผชิญกับความจริงว่าสามีมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น ความเจ็บปวดจึงเปลี่ยนเป็นความแค้นที่พร้อมจะตอบโต้ทุกคนที่มาสั่นคลอนครอบครัว ซึ่งการปะทะอารมณ์ระหว่างนพนภากับมุนินทร์จะเป็นจุดพีคที่ทำให้เรื่องนี้เข้มข้นขึ้น
ทีมซัพพอร์ตและตัวสร้างสีสัน
ฝั่งพระเอกสายละมุนคือ เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ ในบท วีกิจ ชายหนุ่มสุขุมและจริงใจที่แอบมีใจให้มุตตา และพยายามเตือนสติเธอให้เห็นความจริงเกี่ยวกับเจนภพ ซึ่งวีกิจจะเป็นตัวแทนของความรักที่บริสุทธิ์ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการหลอกลวง
ความแซ่บยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะมี เซียงเซียง พรสรวง รวยรื่น มารับบท หงส์ สาวน้อยที่ภายนอกดูใสซื่อแต่ข้างในเจ้าเล่ห์และมีชั้นเชิงในการพูด โดยเวอร์ชันนี้จะปรับให้มีความตลกและกวนมากขึ้นในฐานะเมียน้อยที่พร้อมสร้างความวุ่นวายให้เรื่องราว
นอกจากนี้ยังมี แอนนา เสืองามเอี่ยม รับบท โจลีน เพื่อนสนิทที่เป็นสายซัพพอร์ต คอยเชียร์อัพมุนินทร์และมุตตาอยู่เสมอ ท่ามกลางความขัดแย้งในที่ทำงาน
ทีมงานสายป่วนในกระทรวง
สำหรับตัวละครสมทบที่มาเติมเต็มบรรยากาศในที่ทำงาน นำโดย นนท์ อินทนนท์ บุญชื่น รับบท โอชิ เลขาฯ คนสนิทของนพนภา ที่พกความร้ายกาจมาพร้อมกับความตลก ทำให้ตัวละครนี้มีมิติที่น่าสนใจ
ต่อด้วย ไท ชนาวีร์ ประสงค์กิจ ในบท ไททัช หนุ่มมาดนิ่งขรึมที่เป็นคนสนิทของนพนภาเช่นกัน โดยจะร่วมสร้างสีสันในฉากหลังซึ่งเป็นกระทรวงและเป็นฉากหลังสำคัญของเกมรักและเกมแค้นในเรื่อง
และที่ขาดไม่ได้คือ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น รับบท ศักดิ์ ซึ่งทำงานอยู่ในกระทรวงการเงินดิจิทัล โดยจะใช้ประสบการณ์ด้านการแสดงตลกมาช่วยเพิ่มจังหวะความสนุกให้กับละครดราม่าเรื่องนี้
ปิดท้ายด้วย ฝน ทัตชญา ศุภธัญสถิต รับบท เหมียว เพื่อนร่วมงานของนพนภาที่มีคาแรคเตอร์กวนๆ ปากแซ่บ พร้อมสร้างสีสันในที่ทำงาน
สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความแซ่บนี้ แรงเงา 2026 เริ่มออกอากาศทางแอป oneD ทุกวันศุกร์–เสาร์ เวลา 20.30 น. ตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2026 และทางช่องวัน 31 ทุกวันจันทร์–อังคาร เวลา 20.30 น. เริ่ม 26 ตุลาคม 2026 นี้
แคสติ้งแน่นขนาดนี้ เตรียมทิชชู่ไว้ซับน้ำตาหรือเตรียมยาดมไว้รับแรงกระแทกกันดี?