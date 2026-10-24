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ปังระดับโลก! ใหม่ ดาวิกา ควง โต้ง บรรจง เดินพรมแดงโตรอนโต เปิดตัว คุณยายวรนาฏ

Mandy Mandopoulos · 24 ตุลาคม 2569

จัดเต็มความหลอนไปไกลถึงแคนาดา เมื่อ GDH และ TOFU FILMS ส่งภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์ 'คุณยายวรนาฏ' (INHERIT) ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์คลาสสิกเรื่อง 'ทายาทอสูร' ไปฉายรอบปฐมทัศน์โลกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต ครั้งที่ 51 ประจำปี 2026 (TIFF) ในหมวด Centre piece ซึ่งถือเป็นหนึ่งในห้าเทศกาลหนังที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

งานนี้ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล ควงคู่กับนางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ มาเดินพรมแดงในลุคสุดทรงพลังจนสื่อต่างชาติรัวชัตเตอร์กันไม่หยุด แถมกระแสยังแรงจัดจนตั๋วหนังขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึงนาที

หลังฉายรอบปฐมทัศน์จบ ภาพยนตร์ได้รับเสียงตอบรับกึกก้องจากนักวิจารณ์ คอหนังสยองขวัญ และผู้ชมในเทศกาล โดยสื่อนานาชาติชมว่าเป็นหนังที่น่ากลัวที่สุดของ TIFF ในตอนนี้ แถมยังชมว่าถ่ายทำประณีตและมีความบันเทิง ส่วนการแสดงของ ใหม่ ดาวิกา ก็ถูกยกย่องว่ายอดเยี่ยมและสะกดทุกสายตา ส่วนตัวเราว่าจุดที่น่าตื่นตาที่สุดคือการยกระดับฉากพิธีกรรมคายตะขาบในตำนานออกมาได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจและน่าสะพรึงที่สุดเรื่องหนึ่งของภาพยนตร์เอเชียยุคนี้

ความปังยังไม่หยุดแค่นี้ เพราะ 'คุณยายวรนาฏ' เตรียมเดินทางไปฉายต่อที่ BFI London Film Festival 2026 ในอังกฤษ, Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia 2026 ที่สเปน และและ Busan International Film Festival 2026 ที่เกาหลีใต้

รอดูเลยว่าความหลอนแบบไทยๆ จะทำให้ชาวโลกขนลุกได้แค่ไหน!

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก