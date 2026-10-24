ปังระดับโลก! ใหม่ ดาวิกา ควง โต้ง บรรจง เดินพรมแดงโตรอนโต เปิดตัว คุณยายวรนาฏ
จัดเต็มความหลอนไปไกลถึงแคนาดา เมื่อ GDH และ TOFU FILMS ส่งภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์ 'คุณยายวรนาฏ' (INHERIT) ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์คลาสสิกเรื่อง 'ทายาทอสูร' ไปฉายรอบปฐมทัศน์โลกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต ครั้งที่ 51 ประจำปี 2026 (TIFF) ในหมวด Centre piece ซึ่งถือเป็นหนึ่งในห้าเทศกาลหนังที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก
งานนี้ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล ควงคู่กับนางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ มาเดินพรมแดงในลุคสุดทรงพลังจนสื่อต่างชาติรัวชัตเตอร์กันไม่หยุด แถมกระแสยังแรงจัดจนตั๋วหนังขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึงนาที
หลังฉายรอบปฐมทัศน์จบ ภาพยนตร์ได้รับเสียงตอบรับกึกก้องจากนักวิจารณ์ คอหนังสยองขวัญ และผู้ชมในเทศกาล โดยสื่อนานาชาติชมว่าเป็นหนังที่น่ากลัวที่สุดของ TIFF ในตอนนี้ แถมยังชมว่าถ่ายทำประณีตและมีความบันเทิง ส่วนการแสดงของ ใหม่ ดาวิกา ก็ถูกยกย่องว่ายอดเยี่ยมและสะกดทุกสายตา ส่วนตัวเราว่าจุดที่น่าตื่นตาที่สุดคือการยกระดับฉากพิธีกรรมคายตะขาบในตำนานออกมาได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจและน่าสะพรึงที่สุดเรื่องหนึ่งของภาพยนตร์เอเชียยุคนี้
ความปังยังไม่หยุดแค่นี้ เพราะ 'คุณยายวรนาฏ' เตรียมเดินทางไปฉายต่อที่ BFI London Film Festival 2026 ในอังกฤษ, Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia 2026 ที่สเปน และและ Busan International Film Festival 2026 ที่เกาหลีใต้
รอดูเลยว่าความหลอนแบบไทยๆ จะทำให้ชาวโลกขนลุกได้แค่ไหน!