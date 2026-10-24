เตรียมเลื่อนจอรอชม! นุ่น ศิรพันธ์ นำทีมเล่นละครสั้นแนวตั้ง 'โปงลางสะท้านธุง' ดึงเสน่ห์กาฬสินธุ์มาสร้างเศรษฐกิจ
ใครว่าของดีเมืองรองจะเข้าไม่ถึงวัยรุ่น ยุคนี้เขาทำถึงมาก เพราะล่าสุดมีการเตรียมเปิดตัวละครสั้นแนวตั้งเรื่อง "โปงลางสะท้านธุง" ที่ไม่ได้มาเล่นๆ แต่เป็นการหยิบเอาทุนวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์อย่าง ผ้าไหมแพรวา ธุง และศิลปะการแสดงโปงลาง มามิกซ์กับสื่อร่วมสมัยเพื่อให้คนยุคดิจิทัลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แถมเป้าหมายคือการยกระดับเศรษฐกิจเมืองรองให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบสับๆ
งานนี้ไม่ได้ทำกันเล่นๆ เพราะเป็นผลผลิตจากโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการสื่อวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับเมืองรองสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิสื่อสานพลังชุมชนและมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าต้องการสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เดินหน้าต่อไปได้
ขนทัพนักแสดงดังมาดึงยอดวิว
ความปังของละครเรื่องนี้คือการดึงนักแสดงชื่อดังมาร่วมจอยเพื่อเพิ่มพลังในการเข้าถึงผู้ชม ซึ่งได้ นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา มานำแสดง พร้อมด้วย เบนท์-กิตติธัช พรดอนก่อ และ ไตเติ้ล-กฤตภาส ปรีอารมณ์ มาช่วยสร้างสีสัน ซึ่ง ดร. สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ประธานมูลนิธิสื่อสานพลังชุมชน ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย บอกว่าละครเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความบันเทิง แต่เป็นกระบวนการทำงานร่วมกับหน่วยงานและคนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นการค้นคว้า การพัฒนาบท ไปจนถึงการลงพื้นที่ถ่ายทำจริง
เบื้องหลังการขับเคลื่อนระดับประเทศ
กว่าจะเป็นละครหนึ่งเรื่องต้องผ่านการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานระดับประเทศ ทั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ (องค์การมหาชน) (รวพ.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ถ้าจะให้พูดถึงแผนภาพใหญ่ โครงการนี้อยู่ภายใต้แผนงานเป้าหมายสำคัญเรื่องการยกระดับเมืองรองสู่เมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรม ซึ่งมีโครงการวิจัยย่อยถึง 11 โครงการ โดยมี ดร. ธนภณ วัฒนกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมแผนงานเป้าหมายสำคัญ (PC) และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการแผนงานเชิงกลยุทธ์การนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ฯ (PD) เป็นหัวเรือใหญ่
นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการร่วมกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อการพัฒนาเมืองรองสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งนำทีมโดย รศ. ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร และ รศ. ดร. มิ่งขวัญ คงเจริญ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการกลางกรุง
สำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัวละครสั้น โปงลางสะท้านธุง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ร้านเจริญเจริญ (เจริญวันเจริญคืน) สวนหลวงสแควร์ ซอยจุฬาฯ 12 กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมีการเสวนาเกี่ยวกับทิศทางการแปลงทุนวิจัยให้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
เอาจริงนะ การเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาทำเป็นละครแนวตั้งคือฉลาดมาก เพราะใครๆ ก็ไถ TikTok กับ Reels อยู่แล้ว ถ้าทำออกมาให้จึ้ง กาฬสินธุ์น่าจะได้รับความสนใจมากขึ้น ใครจะรอดูความสวยของผ้าไหมแพรวาในเวอร์ชันซีรีส์บ้าง?