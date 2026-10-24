เข้ม หัสวีร์ อวดหุ่นใหม่ลด 8 กิโลฯ เผย ‘หนิง ปณิตา’ เปย์ไม่อั้นขอแค่รักษาลุคนี้ไว้!
พระเอกหนุ่ม เข้ม หัสวีร์ ทำเอาแฟนคลับตาค้างหลังลุกขึ้นมาปั้นหุ่นใหม่จนน้ำหนักลดลงไปถึง 7-8 กิโลกรัมภายในเวลาเพียง 2-3 เดือน โดยเจ้าตัวได้มาเผยความเปลี่ยนแปลงนี้ในงาน WORLD GALA PREMIER ภาพยนตร์ “นาคี3 ครุฑา นาคี THE CURSED WAR” ณ ICON PARK ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าร่างนี้คือร่างที่หลายคนบอกว่าชอบ เพราะดูเด็กและดูเฟิร์มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แม้เจ้าตัวจะบอกว่าจริงๆ แล้วชอบตัวเองในทุกรูปแบบ และเคยพอใจกับลุคแบบหมีที่ดูน่าเกรงขามมากกว่าลุคก๊องแก๊งในตอนนี้ แต่พอหุ่นเปลี่ยนไปก็มีคนชมเยอะจนทำให้รู้สึกดี
เคล็ดลับความเฟิร์มและบททดสอบใจกับแอลกอฮอล์
สำหรับการลดน้ำหนักครั้งนี้ เข้มเล่าว่ามีตัวช่วยสำคัญคือเพื่อนที่เป็นเทรนเนอร์ ซึ่งคอยแนะนำทั้งเรื่องวิธีการกิน การพักผ่อน และที่สำคัญที่สุดคือการงดดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเจ้าตัวย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในการลดน้ำหนัก เพราะหลังจากหยุดดื่มไปเพียงหนึ่งเดือน น้ำหนักลดลงไปถึง 2-3 กิโลกรัมทันที
ความท้าทายคือเจ้าตัวเป็นคนขี้เหงาและมีสังคมเยอะ ต้องออกไปงานวันเกิดเพื่อนบ่อยๆ จนบางครั้งต้องห้ามใจตัวเองด้วยการออกไปกินน้ำปลาแทน แม้แต่เทรนเนอร์ก็ยังร่วมวงดื่มด้วยในบางครั้ง แต่เพราะมีโปรเจกต์งานและโดนผู้ใหญ่เตือนบ่อยขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องยอมหักดิบและปฏิเสธการออกไปสังสรรค์บ้างเพื่อให้ได้หุ่นตามเป้าหมาย
สายเปย์ตัวจริง ‘หนิง ปณิตา’ ยอมทุ่มทุกอย่างเพื่อหุ่นลูกชาย
ด้านแรงสนับสนุนจากคนรอบข้าง ต้องยกให้ พี่หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ ที่ภูมิใจกับหุ่นใหม่ของเข้มมาก ถึงขั้นบอกว่าอยากได้อะไรแม่ให้หมดเลย ขอแค่รักษาลุคนี้และภาพลักษณ์นี้ไว้ให้ได้นานที่สุด ซึ่งพี่หนิงคอยซัปพอร์ตทุกเรื่องและเคยงอนเรื่องที่เข้มตัวบวมอยู่บ่อยครั้ง แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่รู้หรอกว่าเขางอน จึงตีเซ่อไปก่อน
ส่วนใครที่เคยคอมเมนต์ว่าเข้มลดน้ำหนักไม่ได้หรอก เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร เพราะอยากให้ทุกคนลองหันมาฝึกรักและชอบตัวเองในทุกรูปแบบเหมือนที่เขารู้สึกมีความสุขกับตัวเองในตอนนี้
โมเมนต์สุดฮา พรางตัวเนียนจนคนนึกว่าดารามาสาย
นอกจากเรื่องหุ่นแล้ว เข้มยังเล่าเรื่องราวขำๆ ตอนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเจ้าตัวไปช่วยตั้งแต่เช้า ทั้งช่วยผัดข้าวและแจกของ แต่ด้วยความที่ใส่หมวกกันแดด เสื้อรัดตัว และไว้หนวดบางๆ ทำให้พรางตัวได้เนียนกริบ จนมีคนเดินมาสะกิดถามว่า “พี่...ผมได้ยินว่าพี่เข้มเขามาไม่ใช่เหรอครับ” ซึ่งเข้มที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ตอบกลับไปแบบนิ่งๆ ว่าใช่ ได้ยินว่ามา แต่เป็นดารา อาจจะมาสายหน่อย โดยที่ไม่ได้เฉลยความจริงให้รู้
ปิดท้ายด้วยเรื่องดราม่ากู้ภัยปลอมที่กำลังเป็นประเด็น เข้มได้ฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลของมูลนิธิหรือศูนย์ช่วยเหลือต่างๆ ให้มั่นใจก่อนที่จะร่วมบริจาคเงินทำบุญ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ถูกโกง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อทั้งผู้ให้และภาพรวมของการช่วยเหลือคนเดือดร้อน